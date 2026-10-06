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Un atelier pour rapprocher les aînés francophones

Briser l’isolement, créer des liens et profiter d’un moment de partage : c’est ce qu’a proposé le Centre franco-africain lors de l’atelier Connecter et s’épanouir, le samedi 19 septembre, à l’intention des aînés francophones. Les participants se sont réunis autour d’un bon repas pour échanger, faire connaissance et partager un moment convivial. La rencontre leur a permis […]

Briser l’isolement, créer des liens et profiter d’un moment de partage : c’est ce qu’a proposé le Centre franco-africain lors de l’atelier Connecter et s’épanouir, le samedi 19 septembre, à l’intention des aînés francophones.

Les participants se sont réunis autour d’un bon repas pour échanger, faire connaissance et partager un moment convivial. La rencontre leur a permis de renforcer leurs liens sociaux, de développer de nouvelles amitiés et de se rapprocher d’autres membres de la communauté.

À un âge où les occasions de socialiser pouvaient parfois se faire plus rares, cette initiative a offert un espace pour sortir de l’isolement et maintenir un lien avec la communauté francophone. Les discussions et les échanges ont contribué à créer une atmosphère chaleureuse et propice aux rencontres.

Avec cet atelier, le Centre franco-africain a ainsi offert aux aînés une occasion de se retrouver, de socialiser et de cultiver leur sentiment d’appartenance à la communauté francophone

-30-

Photo : Cette activité a permis de faire des rencontres intéressantes (Photo : Centre afro-africain)

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