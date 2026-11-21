Chaque année, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, les Canadiens partout au pays se réunissent devant des cénotaphes communautaires et autres monuments commémoratifs pour rendre hommage aux personnes qui ont servi et qui se sont sacrifiées pour notre liberté.

À Ottawa, la cérémonie nationale est organisée par la Légion royale canadienne au Monument commémoratif de guerre du Canada, où dignitaires et anciens combattants se rassemblent à 11 h pour les traditionnelles deux minutes de silence, la sonnerie aux morts et le dépôt de couronnes. Cette année marque le 100e anniversaire de la Légion royale canadienne. La Légion a été officiellement constituée en vertu d’une loi spéciale du Parlement le 17 juillet 1926. Sa mission consiste à soutenir les anciens combattants, à défendre leurs droits et à veiller à la pérennité du devoir de mémoire.

Dans la région de Toronto, la cérémonie officielle a eu lieu à Queen’s Park en présence du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford. Organisée par la province au Mémorial des anciens combattants de l’Ontario, elle a débuté par une salve de 21 coups de canon, accompagnée d’un défilé aérien de l’Aviation royale canadienne. L’événement de cette année marque également le 20e anniversaire du mémorial provincial.

« En ce jour du Souvenir, nous prenons le temps de nous rappeler les sacrifices consentis par nos anciens combattants et les membres des Forces armées afin de défendre les valeurs et les libertés dont nous jouissons encore aujourd’hui. Nous rendons hommage non seulement aux batailles livrées par nos anciens combattants, mais aussi aux années de leur vie qu’ils ont consacrées au service, aux proches qui les ont attendus et aux marques durables que la guerre a laissées dans leur existence », a déclaré Doug Ford.

Et comme le premier ministre l’a indiqué, le jour du Souvenir revêt cette année une signification toute particulière à la suite de l’incendie dévastateur survenu à la BFC Wainwright, qui a coûté la vie à quatre militaires et laissé des dizaines d’autres dans un état critique.

« Alors que nous portons le coquelicot et déposons des couronnes, souvenons-nous des actes de courage et de bravoure que ces puissants symboles représentent. À tous les anciens combattants, aux membres des forces armées et aux familles militaires de notre province, merci. N’oublions jamais », a conclu le premier ministre de l’Ontario.

Windsor-Essex

Les résidents de Windsor-Essex se sont rassemblés devant les cénotaphes commémoratifs dans toutes les municipalités de la région, le matin du 11 novembre, pour honorer les soldats canadiens tombés au combat ainsi que les anciens combattants.

Ces commémorations solennelles ont réuni des anciens combattants, des militaires, des dignitaires, des représentants d’organismes communautaires et des membres du public. À travers des moments de silence, de réflexion et de recueillement, la cérémonie a salué le courage et le sacrifice de générations de Canadiens ayant servi en temps de guerre, de conflit ou de paix.

À Windsor, la cérémonie solennelle a eu lieu devant le cénotaphe, sur la place de l’hôtel de ville. Comme le veut la tradition, il y a eu la longue marche vers le site du cortège des porte-drapeaux et de la garde d’honneur, puis les dignitaires et représentants d’organismes de la communauté ont déposé des couronnes au pied du monument. Quatre avions militaires ont survolé le site suivi d’un moment de silence. Les députés fédéraux Harb Gill et Kathy Borrelli, ainsi que les députés provinciaux Andrew Dowie et Lisa Gretzky ont assisté à la cérémonie.

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Photo : La cérémonie solennelle a eu lieu devant le cénotaphe. (Photo : Ville de Windsor)