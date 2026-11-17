Grâce au soutien financier du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, le Réseau-Femmes du Sud-Ouest ontarien (RFSO) a mis sur pied une série d’ateliers intitulée Non, pas sans vous! dont l’objectif est d’encourager la participation des hommes à la prévention de la violence et à la promotion de relations saines. Cette initiative repose sur une conviction : la lutte contre la violence et les inégalités passe aussi par une réflexion collective sur les comportements, les normes sociales et les modèles de masculinité.

Le programme comprenait quatre modules qui alliaient réflexion théorique et exercices pratiques. Les participants ont d’abord été invités à reconnaître les différentes formes de violence et à mieux comprendre les moyens de les prévenir. Les séances suivantes ont abordé la communication respectueuse et responsable, la construction de relations saines et durables ainsi que la promotion d’une masculinité positive.

Animés par le psychothérapeute Kerry Menelas, spécialisé en thérapie de couple, les ateliers privilégient une approche inclusive et bienveillante. Conçus par un homme et destinés aux hommes, ils offrent un espace d’échange sécurisant où chacun peut exprimer ses émotions, partager ses expériences et remettre en question certaines idées reçues sans craindre d’être jugé.

Bien que l’ensemble des ateliers ait déjà été proposé, une nouvelle séance consacrée à la masculinité positive a été organisée le 23 octobre au CCFWEK, à la demande de participants. Présenté en collaboration avec l’école Sainte-Trinité, le quatrième module est revenu sur les normes sociales qui façonnent les représentations de la masculinité et influencent les comportements dès l’enfance.

Au cours de la rencontre, Kerry Menelas a parlé des rôles traditionnellement attribués aux hommes et aux femmes, souvent renforcés par la culture, l’histoire et l’éducation familiale. « Nous avons examiné les différentes formes de masculinité et l’influence des normes sociales sur notre conception des rôles de genre. L’idée selon laquelle l’homme doit subvenir aux besoins financiers de la famille tandis que la femme s’occupe du foyer en est un exemple. Ces représentations peuvent également conduire à considérer certaines professions comme réservées aux hommes et d’autres aux femmes », explique-t-il.

Les discussions ont également porté sur les effets du patriarcat et sur une conception de la virilité qui associe parfois la force masculine au contrôle, à l’autonomie absolue et à la répression des émotions. Selon le psychothérapeute, ces attentes peuvent avoir des conséquences importantes lorsqu’elles empêchent les hommes de reconnaître leurs vulnérabilités ou de demander de l’aide. « Lorsqu’un homme croit qu’il doit tout gérer seul et qu’il ne peut pas exprimer ses émotions, il risque de s’enfermer dans des comportements néfastes. La pression de devoir constamment paraître fort peut contribuer à la violence, à des conduites dangereuses et à des situations dramatiques, notamment en matière de santé mentale », souligne-t-il.

Pour Kerry Menelas, développer une masculinité positive suppose donc de dépasser ces modèles traditionnels et de reconnaître que l’expression des émotions n’est pas incompatible avec la force. Cette démarche implique aussi de promouvoir une paternité responsable et de repenser la manière dont les hommes exercent leur rôle au sein du couple, de la famille et de la société. Elle passe enfin par l’engagement actif des hommes en faveur de l’égalité et du respect. « Être un allié, c’est prendre position, soutenir l’égalité, favoriser des relations respectueuses dans le couple, la famille et le milieu professionnel, et dénoncer les comportements violents », précise-t-il.

Les échanges suscités par l’atelier témoignent de l’intérêt des participants pour ces questions. Selon l’animateur, la séance a donné lieu à de nombreuses questions, à des témoignages personnels et à des discussions interactives. Plusieurs participants ont semblé reconnaître, au fil des explications, des situations ou des idées auxquelles ils n’avaient jusque-là pas nécessairement donné de voix.

Le dialogue ne s’est pas arrêté à la fin de l’atelier. « Les participants ont continué à discuter entre eux, ce qui montre que les sujets abordés ont éveillé leur curiosité et suscité une réflexion. J’espère que cette expérience leur donnera davantage confiance pour parler de ces enjeux autour d’eux et contribuer, à leur tour, à faire évoluer les mentalités », conclut-il.

En encourageant les hommes à remettre en question les normes traditionnelles et à devenir des acteurs du changement, le RFSO entend contribuer à bâtir une société où l’égalité, le respect et la prévention de la violence sont l’affaire de toutes et de tous.

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Photo : Les participants à l’atelier (Photo : RFSO)