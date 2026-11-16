Le temps d’une soirée, la rumba congolaise a réuni les générations à Windsor. Au son des mélodies traditionnelles, entre pas de danse, tenues élégantes et spécialités culinaires, la communauté congolaise a partagé sa culture avec d’autres communautés, dans une ambiance empreinte de fierté, de souvenirs et de convivialité.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

À l’occasion de sa quatrième édition, l’initiative culturelle de la Communauté congolaise de Windsor-Essex (CCWE) a fait le pari d’un retour aux sources. À travers les chansons héroïques des années 1950 et 1960, les organisateurs ont ravivé les grandes heures de la rumba congolaise, afin de faire résonner l’histoire d’un peuple tout en transmettant cet héritage musical aux nouvelles générations.

Avec près de 450 tribus et dialectes, la République démocratique du Congo possède une immense diversité culturelle. La rumba en constitue l’une des expressions les plus connues. Inscrite en 2021 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, elle demeure un puissant marqueur d’identité et de mémoire collective.

« Notre devoir est de la célébrer et de réunir tous les Congolais », souligne Jacques Lehani, président de la CCWE.

Inspirées des chants folkloriques et des sonorités modernes de l’époque, certaines compositions portaient des messages de courage, d’espoir et de résistance. Ces chansons, parfois qualifiées de « chansons de combattants », témoignaient de l’engagement d’un peuple en quête de liberté.

« Nous sommes restés dans les traditions », explique Jacques Lehani, qui souhaite préserver l’esprit de cette période à travers la programmation musicale.

Au-delà de la célébration musicale, la rencontre avait une forte dimension intergénérationnelle. Elle réunissait aussi bien des Congolais récemment arrivés au Canada que ceux qui y sont nés et y ont grandi. Deux réalités qui ne s’accompagnent pas toujours de la même connaissance des traditions. Pour les jeunes nés au Canada, l’événement représentait notamment une occasion d’apprendre les pas de danse et de mieux comprendre une tradition qu’ils découvrent parfois à travers leur environnement familial.

Les aînés, quant à eux, ont retrouvé des souvenirs et partagé avec les plus jeunes une partie de leur histoire. La soirée a aussi été marquée par la participation de personnes issues d’autres communautés. Des représentants du Collège Boréal de Windsor, du Club Richelieu, d’ANFSO-Espoir, ainsi que des communautés camerounaise, nigériane, kényane et indienne étaient notamment présents.

Animateur de la soirée et maître de cérémonie, Éric Bende rappelle que la rumba dépasse largement le cadre musical. « Cela nous rappelle nos ancêtres, nos aïeux. C’est comme une réminiscence, on pense au pays », confie-t-il.

Pour lui, cette ouverture favorise un véritable dialogue entre les communautés. « Lorsque deux cultures se rencontrent, on s’inspire l’un de l’autre, mais surtout, on se transmet des valeurs. »

Il rappelle que les familles immigrantes cherchent à transmettre la culture canadienne à leurs enfants, sans pour autant abandonner leurs propres traditions. « La rumba nous a été transmise. Nos enfants sont nés ici, mais ils entendent cette musique à la maison. Nous étions là pour les encadrer », explique-t-il.

L’accueil réservé à cette édition semble confirmer l’intérêt pour cette démarche. Les participants ont salué l’ambiance, les prestations et les découvertes culinaires. Selon Jacques Lehani, les mentalités évoluent également : alors que certains s’interrogeaient autrefois sur l’intérêt de consacrer une soirée à une seule culture, le public en comprend désormais davantage la portée. Cette année, la salle affichait complet.

Au-delà de la fête, Éric Bende voit dans ces rassemblements une occasion précieuse de renforcer les liens au sein de la francophonie locale. Dans une société où les obligations quotidiennes laissent peu de place aux rencontres, se retrouver autour de la langue française permet aussi de créer du réseautage et de consolider le sentiment d’appartenance.

Pour la prochaine édition, les organisateurs souhaitent mobiliser davantage les structures francophones et élargir les collaborations, notamment avec la Société des ambianceurs.

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BP :

Photo : Les représentants de la CCWE et du Collège Boréal. De gauche à droite : Jean-Claude Kilozo, Nico Kalambay, Nesrine Bouasida, Tristan Fehrenbach, Jacques Lehani, Hadeer Mowafi, Nico Kalambay et Sophie Mulumba