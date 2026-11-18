À Windsor et Tecumseh, le Festival du livre Scholastic invite les élèves et leurs familles à découvrir de nouvelles histoires. Une initiative qui encourage le plaisir de lire, facilite l’accès aux livres en français et souligne l’importance des parents dans le développement du goût de la lecture dans le Sud-Ouest ontarien.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Les bibliothèques des écoles élémentaires catholiques Sainte-Marguerite-d’Youville, Saint-Antoine et Georges-P.-Vanier ont pris des airs de petites librairies. Pendant deux semaines, les élèves et leurs familles ont été invités à découvrir une sélection de livres variés, à feuilleter de nouvelles histoires et à trouver des ouvrages correspondant à leurs intérêts.

Pour Lysande Bisson, directrice de l’école Georges-P.-Vanier, cette initiative répond à un besoin important. « Nous voulions mettre l’accent sur des ressources en français, car nous n’avons pas de magasins dédiés. C’est aussi une façon d’exposer nos jeunes à des auteurs francophones et d’offrir aux familles la possibilité de trouver plus facilement ces ressources », explique-t-elle.

Au-delà de la découverte, le festival permet ainsi aux enfants de développer leur intérêt pour la lecture tout en leur donnant accès à des livres attrayants, colorés et adaptés à leurs goûts.

Organisé deux fois par année, le Festival du livre Scholastic contribue également à enrichir les collections des bibliothèques scolaires. Les fonds recueillis servent notamment à acheter de nouveaux ouvrages pour renouveler les choix offerts aux élèves.

Le bibliotechnicien Tom Labonté apprécie particulièrement les échanges avec les élèves et le fait de pouvoir les guider dans leurs découvertes. Connaître leurs intérêts, discuter de leurs lectures et leur proposer des ouvrages adaptés à leur âge font partie de son approche. Il ne s’agit pas simplement de leur remettre un livre, mais de trouver celui qui saura retenir leur attention.

Pour lui, l’objectif est avant tout de faire vivre la bibliothèque et de donner envie aux jeunes de revenir. De ce fait, il cherche constamment à renouveler régulièrement les activités proposées. « Chaque semaine, j’essaie de faire quelque chose de différent pour garder leur intérêt », dit-il.

Si l’école joue un rôle essentiel dans l’apprentissage de la lecture, les familles ont également une grande part à jouer. « Le fait d’aimer la lecture se bâtit très jeune. Dès que les élèves arrivent à l’école, on les expose à la lecture, mais cela doit aussi se poursuivre à la maison », souligne Lysande Bisson.

Elle invite les parents à ne pas limiter les choix de leurs enfants aux lectures scolaires. Les bandes dessinées et les mangas, par exemple, peuvent être d’excellentes façons de développer leur intérêt pour les livres. L’important est de leur permettre de lire ce qui les passionne, de découvrir différents univers et de nourrir leur curiosité.

Pour la directrice, cette habitude contribue à enrichir le vocabulaire, à stimuler l’imagination et à développer une certaine ouverture sur le monde. Elle permet aussi aux petits de prendre le temps de réfléchir et de développer leur esprit critique, dans un quotidien où les écrans occupent une place importante.

À Georges-P.-Vanier, cet engagement se poursuit bien après le passage du festival. Chaque année, l’école organise un marathon de lecture au mois de mai pour encourager les élèves à consacrer davantage de temps aux livres.

D’autres activités sont également prévues, dont la visite prochaine d’un auteur qui viendra présenter son œuvre et échanger avec les élèves. Une occasion de découvrir les coulisses de la création littéraire et de donner vie aux histoires autrement.

À Windsor et Tecumseh, ces initiatives contribuent à faire vivre la francophonie auprès des nouvelles générations. En donnant aux jeunes le goût de lire et en facilitant l’accès aux livres en français, les écoles participent à faire de la lecture une habitude qui pourra les accompagner bien au-delà des salles de classe.

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Photo : Un espace chaleureux où les enfants peuvent s’initier à la lecture en français. (Photo : Tom Labonté)