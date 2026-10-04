La soirée VIP vient renforcer les liens entre les jeunes

Chaque mois, le Centre pour Ados ouvre exceptionnellement ses portes pour une soirée VIP à l’intention des jeunes qui fréquentent ou ont fréquenté le Centre. Plus qu’une simple activité sociale, elle leur permet de retrouver un espace familier, de revoir des visages connus et de maintenir les liens créés au fil des années.

Pour cette occasion, l’équipe avait transformé le Centre afin de créer une ambiance festive et accueillante. Une arche de ballons attendait les jeunes à leur arrivée ainsi qu’un buffet préparé par Mme Hala.

La soirée a ensuite laissé place à plusieurs activités, dont des jeux, une compétition de billard, la salle de sport, la PlayStation et du karaoké. Dans une ambiance chaleureuse, les jeunes ont rapidement retrouvé leurs habitudes et leurs repères. La soirée s’est terminée par une photo de groupe réunissant plusieurs générations de jeunes ayant fréquenté le Centre.

La participation témoigne également de l’attachement des jeunes pour l’organisme. Trois jours avant l’événement, 75 % des jeunes avaient déjà manifesté leur intention de participer. Au total, 45 d’entre eux étaient présents, dont 28 résidents permanents et 17 jeunes Canadiens.

Pour Mme Pichette Stroesser, gestionnaire du Centre d’orientation pour adolescents, cette participation démontre l’importance des liens créés au Centre pour Ados. « Voir d’anciens jeunes revenir volontairement, simplement pour retrouver l’équipe et leurs amis, témoigne de la place particulière que le Centre peut occuper dans leur vie. Les soirées VIP permettent de créer un pont entre eux, tout en offrant un espace sécurisant et familier où chacun peut être lui-même. »

Fort de cette expérience, la gestionnaire souhaite poursuivre ces rendez-vous mensuels afin de favoriser le sentiment d’appartenance et de préserver les liens avec les jeunes, même après leur départ. « Nous sommes très fiers de voir que, malgré le passage du temps, notre site demeure un lieu auquel les jeunes ont envie de revenir », conclut Mme Pichette Stroesser.

En septembre, le Centre pour Ados a proposé diverses activités destinées à favoriser les échanges, le bien-être et l’autonomie des jeunes.

Lors d’un cercle de conversation consacré aux moments marquants de l’été, les jeunes ont raconté leurs expériences et partager leurs découvertes. L’équipe a été touchée de constater que, pour plusieurs participants, certains de ces souvenirs avaient été créés au Centre, grâce aux activités, aux rencontres et aux liens qui s’y sont développés.

Alors que l’automne s’installe, les membres ont profité des derniers beaux jours avec des activités sportives, dont une partie de ballon-chasseur et une initiation au tennis. Ces sorties leur ont permis de bouger, de découvrir de nouvelles activités et de renforcer leur esprit d’équipe.

Un atelier consacré à l’emploi a aussi été proposé afin d’aider les adolescents à réfléchir à leurs intérêts, leurs forces et leurs aspirations. L’objectif était de les accompagner dans leurs premières réflexions sur leur avenir professionnel et de les aider à avancer progressivement vers un projet qui leur correspond.

Enfin, un atelier bien-être leur a permis de créer une « boîte à trop-plein ». Cet outil leur offre un espace où déposer leurs préoccupations et leurs pensées, et les encourage à prendre du temps pour eux et à développer de petites stratégies favorisant leur bien-être au quotidien.

À travers ces différentes activités, le CCFWEK poursuit sa volonté d’offrir aux jeunes un espace accueillant où ils peuvent s’exprimer, créer des liens, développer leur autonomie et se préparer à l’avenir.

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Photo : Les soirées VIP réunissent plusieurs générations de jeunes. (Photo : Centre pour Ados)