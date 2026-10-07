La Girouette passe le flambeau à une nouvelle équipe

Le centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le 30 septembre, l’occasion de dresser le bilan d’une année 2025-2026 particulièrement active et de présenter les perspectives de l’organisme.

Dans son discours, le président sortant, Bernard Tremblay, a souligné la vitalité des activités offertes ainsi que la bonne santé financière de La Girouette, ce qui permet d’envisager l’avenir avec optimisme. Il a également rappelé l’importance du conseil d’administration et des bénévoles dans le fonctionnement quotidien de l’organisme.

« Ils sont l’épine dorsale de La Girouette et assurent la bonne marche des activités. Sans leur engagement, il n’y aurait pas de classes, d’activités sociales, de soupers-spectacles, etc. », a-t-il souligné, invitant du même coup les membres à s’impliquer davantage. « Que ce soient quelques heures par semaine, par mois ou simplement à l’occasion d’une activité, chacun peut contribuer. Faites profiter la communauté de vos talents! »

La Girouette a maintenu une programmation diversifiée au cours de la dernière année. Au total, 17 activités ont été proposées. Si le nombre d’activités distinctes a diminué par rapport à l’année précédente, leur fréquence a augmenté, ce qui traduit une volonté de privilégier des rendez-vous plus réguliers avec la communauté.

L’organisme a également poursuivi ses efforts pour rejoindre de nouveaux membres en proposant quatre nouveautés. Parmi celles-ci figuraient une soirée d’initiation au curling, des avant-midis de pickleball, un souper-partage pour le Mardi gras ainsi que les soirées Musi-Folk, destinées aux musiciens francophones amateurs. La présence quotidienne d’un bénévole a par ailleurs maintenu l’ouverture de La Girouette et de sa bibliothèque, au cours de la semaine.

La programmation régulière a continué de proposer des activités telles que les classes d’exercices, le pickleball et les soirées de Euchre destinées aux hommes francophones. Les jeunes ont également eu leur place au centre grâce à la participation de l’équipe d’animateurs juniors de l’école secondaire de Pain Court, qui a proposé une fois par mois des activités conçues pour eux.

La Girouette a aussi poursuivi ses collaborations avec différents partenaires tels que les infirmières de l’Ordre de Victoria et l’école secondaire de Pain Court. Le Réseau-femmes du Sud-Ouest a également été accueilli à deux reprises pour présenter des ateliers sur les maladies neurodégénératives et la prévention des fraudes.

La dimension sociale et culturelle a occupé une place importante dans la programmation annuelle. Les membres ont participé à un souper de style cabane à sucre, à une soirée moustache, à un défilé du père Noël et à un souper-spectacle de Noël. La communauté a également été réunie à l’occasion de la Saint-Jean, du Jour des Franco-Ontariens et du Mois de la francophonie.

À l’occasion du Jour des Franco-Ontariens, La Girouette a renouvelé sa demande auprès du maire de Chatham-Kent afin que le drapeau franco-ontarien puisse flotter en permanence sur un mât qui lui serait réservé au nouvel hôtel de ville. Selon Bernard Tremblay, le maire s’est engagé en ce sens. Cette installation coïnciderait avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2029, de la désignation de Chatham-Kent en vertu de la Loi sur les services en français.

« Lors de la dernière AGA, il avait été convenu que les activités du Centre devaient se poursuivre. C’est ce que nous avons fait, et avec brio. Nous avons connu une année bien remplie », a conclu M. Tremblay.

Après plusieurs années à la tête du conseil d’administration (CA), ce dernier quitte ses fonctions. Louise Roy et Marthe Dumont quittent également le conseil. Le nouveau CA sera présidé par Roger Lozon, avec Joseph Benoit, Michel Bilodeau, Paul Garceau et Janine Griffore.

Le nouveau président a remercié Bernard Tremblay et Marthe Dumont pour les nombreuses années consacrées à La Girouette et pour leur contribution à la vitalité de la communauté francophone de Chatham-Kent.

Avec une situation financière solide, une programmation diversifiée et un réseau de bénévoles et de partenaires toujours actifs, La Girouette entend ainsi poursuivre sa mission et continuer à offrir un lieu de rencontre, d’activités et de services pour les francophones de la région.

-30-

Photo : Bernard Tremblay termine son dernier mandat à la présidence de l’organisme. (Photo : La Girouette)