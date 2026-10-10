Les talents de la diaspora font rayonner leurs cultures

Le 19 septembre, l’école E.J. Lajeunesse a accueilli le concert Étoiles de la Diaspora, une initiative de l’ANFSO-ESPOIR consacrée à la musique, à la danse et à la célébration de la diversité culturelle. Cette soirée réunissait artistes, familles et membres de différentes communautés autour d’un même objectif : mettre en valeur les talents issus de la diaspora et favoriser la transmission des cultures aux générations futures.

La programmation a été marquée par la présence de l’artiste Abel Maxwell, de Mangwa Premier, du Club de danse Umuco et des Remesha Drums. Un repas préparé par un service de traiteurs a également prolongé les échanges autour de la découverte et du partage culturel.

Pour l’ANFSO-ESPOIR, l’organisation de cette soirée répond à une volonté de donner une place aux expressions culturelles portées par les communautés immigrantes et ethnoculturelles.

« La plupart d’entre nous sommes des immigrants et avons apporté avec nous nos talents, nos histoires et nos cultures. Nous voulions créer une occasion pour que ces talents puissent briller, mais aussi pour que notre culture puisse être transmise aux générations qui viennent », explique Jean-Claude Ngendahayo, directeur général de l’ANFSO-ESPOIR.

Cette dimension de transmission occupait une place particulière dans cette activité. Pour de nombreux participants nés ailleurs qu’au Canada, les prestations ont fait écho à des souvenirs et à des traditions de leur pays d’origine.

Au-delà du spectacle, Étoiles de la Diaspora se voulait ainsi un espace de rencontre entre les générations et les cultures. Pour les organisateurs, cette approche permet également de rappeler que la diversité constitue une richesse collective et que les communautés issues de l’immigration participent pleinement à la vie sociale et culturelle de la région.

« Toutes ces richesses se rencontrent pour célébrer une même force : la diversité qui nous rassemble et la contribution qui nous unit. Une culture, une identité, une communauté et un avenir que nous construisons ensemble », affirme Jean-Claude Ngendahayo.

Après plusieurs mois de préparation, l’équipe de l’ANFSO-ESPOIR considère cette première édition comme une réussite et envisage déjà de répéter l’initiative. « Nous aimerions la reproduire chaque année afin de continuer à offrir une scène aux talents de la diaspora et à créer des occasions de rassemblement autour de la culture », conclut le directeur général.

Avec Étoiles de la Diaspora, l’ANFSO-ESPOIR souhaite ainsi inscrire la célébration culturelle dans la durée et faire de cette initiative, un rendez-vous annuel où les différentes communautés peuvent se rencontrer, transmettre leur héritage et faire rayonner leurs talents.

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Photo : Abel Maxwell et les membres de Remesha Drums (ANFSO ESPOIR)