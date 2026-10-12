Onze jours pour découvrir autrement le cinéma

Windsor va vibrer au rythme du cinéma. Du 29 octobre au 8 novembre, le Festival international du film de Windsor (WIFF) transformera le centre-ville en véritable carrefour cinématographique. Pour sa 22e édition, la programmation présentera 232 films provenant de 55 pays, dont 59 longs métrages en français.

Le festival donnera le coup d’envoi avec Paper Tiger de James Gray, qui réunit à l’écran Adam Driver, Miles Teller et Scarlett Johansson.

Pour les cinéphiles francophones de Windsor-Essex, l’événement représente une belle occasion de découvrir des œuvres d’ici et d’ailleurs. Les projections auront lieu aux théâtres Chrysler et Capitol ainsi qu’au Windsor Armories.

Parmi les productions de langue française à découvrir, Et juste une illusion, signée par Éric Toledano et Olivier Nakache, plonge le public dans l’univers de Vincent, un jeune Parisien de bientôt 13 ans. Entre les tensions familiales et les questionnements liés à l’adolescence, le film aborde l’identité, l’amitié, l’amour et la famille. Le duo de réalisateurs est notamment connu pour Intouchables (2011), également présenté cette année.

Autre production à surveiller, Par amour (2024) d’Élise Otzenberger raconte l’histoire de Sarah et Antoine, un couple fragilisé par les exigences du quotidien. Lorsque leur fils Simon confie à sa mère qu’il entend des voix, celle-ci décide de le soutenir, alors que son conjoint peine à mesurer la situation.

Cette présence du français bénéficie également d’un soutien concret. Dans le cadre du Programme d’appui à la francophonie ontarienne, une somme de 40 000 $ assurera la présentation des réalisations en français au public du Sud-Ouest ontarien et de la région du Grand Michigan afin de soutenir les cinéastes francophones.

Le rayonnement du cinéma francophone est également au cœur de l’engagement de Vincent Georgie, directeur général et programmateur en chef du WIFF. Son travail a récemment été reconnu par la province de l’Ontario, qui lui a décerné le titre de chevalier de l’Ordre de la Pléiade pour son engagement envers la promotion du cinéma et de la culture francophones.

Vincent Georgie avait souligné l’importance du travail collectif derrière le succès du rendez-vous culturel : « C’est extrêmement encourageant, et même très émouvant, de recevoir un tel honneur. La direction que j’assure au WIFF et les succès du festival reflètent le travail de notre équipe exceptionnelle. Nous sommes tous unis en tant que francophones, francophiles et alliés ».

L’industrie cinématographique canadienne occupe elle aussi une place importante dans cette édition avec plus de 50 % d’œuvres, dans la programmation. Parmi celle-ci figurent Pauline Julien : Femme, Pays, d’Anaïs Barbeau-Lavalette, ainsi que Mesdames et messieurs, Brian Mulroney, de Matthew Rankin, un film réalisé dans les deux langues officielles du Canada.

Le documentaire Drawing a Bridge, de Jean-Daniel Lafond, s’intéresse pour sa part aux communautés situées de part et d’autre de la rivière Détroit et aux liens qui les unissent depuis plus de deux siècles.

La rencontre se terminera avec The Debut, le nouveau long métrage de Jesse Eisenberg, avec Julianne Moore et Paul Giamatti.

Avec une programmation aussi diversifiée, le rendez-vous ne s’adresse pas uniquement aux cinéphiles aguerris. Le festival constitue également une occasion pour les familles, les curieux et les amateurs de culture de découvrir des films qu’ils ne verraient peut-être pas autrement.

Pour la communauté francophone de Windsor-Essex, l’édition 2026 offre une raison supplémentaire de franchir les portes des salles.

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Photo : Affiche du film Pauline Julien