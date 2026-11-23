À la suite du Forum régional du Réseau en immigration francophone du centre-sud-ouest de l’Ontario (RIFCSO), tenu le 6 novembre à Brampton, plusieurs organismes dont le Collège Boréal et le Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSO) ont défini quelques priorités pour améliorer l’intégration socioéconomique des immigrants francophones. Leurs propositions portent notamment sur l’accès à un emploi durable, l’accompagnement communautaire et l’évaluation des résultats.

Organisée dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone, cette rencontre a réuni des représentants d’organismes, des partenaires institutionnels et des nouveaux arrivants. Les échanges visaient à identifier les obstacles à l’insertion professionnelle et à dégager des actions adaptées aux réalités du Centre-Sud-Ouest ontarien.

À l’issue des travaux collectifs, un sondage a fait ressortir trois actions prioritaires. Les propositions arrivées en tête concernent la création de stages professionnels en partenariat avec les employeurs et les organismes communautaires, la mise en place d’un programme de mentorat et le développement d’un réseau d’entreprises engagées dans l’intégration économique des immigrants francophones.

Trois recommandations ont également été privilégiées. Elles visent à sensibiliser les employeurs aux obstacles à l’embauche, à développer des programmes de transition de courte durée pour les professions réglementées et à réduire les délais de reconnaissance des acquis. Ces propositions constituent des orientations issues du Forum, dont les modalités d’application restent à préciser.

Pour Tristan Fehrenbach, directeur du campus de Windsor du Collège Boréal, l’accompagnement doit dépasser la satisfaction des besoins essentiels et favoriser l’accès à une carrière durable. « L’une de nos principales pistes d’action serait d’intégrer davantage d’indicateurs de rendement afin de mieux mesurer les retombées et orienter nos prochaines actions », explique-t-il.

L’établissement souhaite également identifier les barrières rencontrées par ses clients et rechercher des solutions directement avec eux. Cette démarche vise à adapter les interventions aux difficultés observées dans leurs parcours professionnels.

L’entrepreneuriat constitue aussi une voie d’intégration pour certains nouveaux arrivants. Carine Diampleon, immigrante francophone et directrice de GAFI – Groupe AgriFamille Inc., une entreprise récemment établie à Windsor, insiste sur la nécessité de mieux préparer les futurs résidents avant leur installation au Canada.

Lors de la discussion, elle a évoqué les pertes de temps et d’argent subies au cours de son propre parcours, faute d’informations suffisantes sur les ressources disponibles. Elle a par ailleurs bénéficié d’un programme d’accompagnement entrepreneurial du Collège Boréal, qui l’a aidée à développer son projet professionnel. Selon elle, l’accès à des renseignements précis depuis le pays d’origine pourrait faciliter les premières démarches et éviter certaines dépenses.

De son côté, le Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario s’engage à poursuivre ses initiatives auprès des immigrantes francophones depuis la semaine suivant le Forum.

« Nous nous engageons à poursuivre nos actions auprès des femmes immigrantes francophones en facilitant leur accès aux ressources et aux services en français, en renforçant leur pouvoir d’agir, en brisant leur isolement », affirme Audrey Minzola, du RFSO.

L’organisme souhaite également placer les besoins des femmes au centre des réflexions sur l’immigration, notamment en matière d’égalité des genres, d’emploi, d’autonomie financière et de prévention de la violence.

« Nous souhaitons également obtenir un bilan quantitatif, notamment le pourcentage des améliorations concrètes apportées par IRCC et les acteurs de terrain à la suite des pistes d’action et des recommandations issues des discussions des RIF organisées en amont, afin de mesurer les progrès réalisés et les retombées pour les communautés », ajoute-t-elle. Cette demande rejoint la volonté du Collège Boréal de disposer d’indicateurs pour mieux évaluer les retombées de ses interventions.

Les priorités dégagées à Brampton devront désormais se traduire par des démarches concrètes. À Windsor, les engagements annoncés témoignent de préoccupations complémentaires, entre préparation des immigrants, accompagnement professionnel et suivi. Leur mise en œuvre et les résultats observés permettront de déterminer dans quelle mesure ces démarches répondent aux besoins des nouveaux arrivants francophones.

Photo : Des participants au forum régional du Réseau en immigration francophone du centre-sud-ouest de l’Ontario (Photo : RIFCSO)