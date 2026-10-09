La Communauté congolaise initie ses aînés à la sécurité numérique

Le 26 septembre, la Communauté congolaise de Windsor-Essex (Communauté congolaise) a réuni une dizaine de personnes de 50 ans et plus autour des usages numériques du quotidien. Intitulé Littératie numérique et autonomie des aînés, l’atelier a privilégié des exercices simples, adaptés aux besoins exprimés par les participants et axés sur leur autonomie avec les outils mobiles.

Les aînés ont été invités à présenter leur rapport aux technologies, leurs habitudes avec les téléphones intelligents ainsi que les difficultés auxquelles ils se heurtent dans leur utilisation quotidienne. Cette première discussion a permis aux animateurs de cerner les besoins du groupe. L’objectif consistait notamment à créer un climat de confiance avant d’aborder les différents outils et leurs fonctions.

La séance a ensuite présenté la notion de littératie numérique et son utilité dans la vie courante. Les échanges ont porté sur plusieurs usages tels que communiquer avec les proches, accéder à certains services, effectuer des recherches, participer à des activités en ligne ou encore consulter différentes sources d’information.

Une bonne partie de la rencontre a pris la forme d’exercices pratiques. Les participants ont découvert des fonctions de base du téléphone, accédé aux réglages, utilisé la caméra, envoyé des messages ou enregistré un numéro de téléphone dans les contacts. Des applications telles que WhatsApp et les appels vidéo ont aussi été abordés.

La navigation sur Internet figurait également au programme. Certains ont appris à effectuer une recherche, consulter la météo, regarder des vidéos ou lire les nouvelles à partir de leur appareil.

La sécurité numérique et la prévention contre les arnaques ont toutefois suscité la plus forte concentration du groupe. Les participants ont posé des questions et partagé certaines expériences liées aux risques rencontrés sur les plateformes numériques. La reconnaissance des fraudes, la protection des mots de passe et la prudence face aux liens suspects ont fait partie des principaux sujets traités.

Une sensibilisation aux usages et aux dérives possibles de l’intelligence artificielle a également été proposée. Cette partie a donné lieu à des questions sur la compréhension des nouvelles technologies et sur la manière de les utiliser avec discernement.

Après une pause conviviale, les participants ont fait des exercices collectifs. Chacun devait accomplir une tâche simple comme effectuer un appel ou une recherche, ouvrir une application ou enregistrer un contact. Les animateurs ont apporté une aide individuelle selon les difficultés rencontrées.

Jacques Lehani, président de la Communauté congolaise, explique que plusieurs apprentissages répondaient directement aux demandes formulées par les aînés.

L’approche retenue reposait sur une progression limitée afin d’éviter une surcharge d’informations. « Nous avons fait en sorte d’éviter de donner plus de deux ou trois astuces à apprendre et pratiquer par participant pour que ça ne soit pas trop à retenir », précise-t-il.

Les participants ont aussi reçu des encouragements pour continuer à pratiquer à la maison.

Cette formule a suscité une réaction positive chez les aînés. « Ça se voyait sur leur visage qu’ils étaient très heureux d’avoir appris des compétences pratiques afin de garder des liens et les filtrer avec prudence », selon Jacques Lehani. Les prochains ateliers poursuivront cette approche avec des apprentissages accessibles, directement liés aux besoins exprimés par la communauté.

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Photo : Jacques Lehani présente le programme de l’atelier. (Photo : Communauté congolaise)