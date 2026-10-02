Le French Part’Eh célèbre l’engagement francophone

Le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) et l’ACFO-WECK ont tenu leur French Part’Eh, à l’occasion de la Journée des Franco-Ontariens. La soirée a été l’occasion de remettre les prix d’engagement communautaire 2026 à quatre personnes.

Deux distinctions individuelles ont été attribuées à Lisette Leboeuf et Aaron Fauteux pour leur engagement au sein du milieu francophone. Du côté des organismes, Family Services et le Windsor Essex Catholic District School Board ont reçu une reconnaissance pour leur contribution en tant qu’alliés de la Francophonie.

Le gala prévoit habituellement deux prix, soit une distinction pour une personne et une autre destinée à un organisme. Cette année, les organisateurs ont décidé d’offrir deux prix supplémentaires pour doubler le nombre de récipiendaires.

La soirée a aussi donné une place à l’artiste Danny Maltais, qui a reproduit une de ses œuvres inspirées du monument commémoratif des pionniers francophones de Windsor-Essex, un canot peint en vert et blanc installé à Queens Dock. À la demande du CCFWEK, cette création a été adaptée sur un panneau de contreplaqué afin de servir dans le cadre des activités entourant le Jour des Franco-Ontariens.

Le tableau a été présenté lors du lever du drapeau franco-ontarien, le matin du 25 septembre. Des élèves présents à la cérémonie ont alors participé à une activité artistique. Ils ont appliqué de la peinture sur leur pouce avant de laisser leur empreinte autour du canot représenté sur la surface. Cette œuvre collective a ainsi intégré une participation scolaire aux célébrations.

Le French Part’Eh constitue une évolution du gala auparavant connu sous le nom de Gala de la Francophonie. « Le changement d’appellation avait accompagné une volonté de donner davantage de visibilité aux activités liées au Jour des Franco-Ontariens et au lever du drapeau. Cette nouvelle formule a aussi permis d’augmenter le public présent aux célébrations », a expliqué Yasmine Joheir, directrice générale du CCFWEK. Elle souligne par ailleurs le rôle des partenaires et des alliés de la communauté francophone qui participent à différents événements.

La rencontre a donc réuni des représentants du milieu communautaire, des établissements scolaires, des organismes partenaires ainsi que des membres de la collectivité. À travers les distinctions décernées et les activités artistiques proposées, le rendez-vous a mis l’accent sur la contribution de personnes et d’institutions au développement de la francophonie dans Windsor-Essex et Chatham-Kent.

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Photo : Aaron Fauteux a reçu un prix de l’ACFO WECK et du CCFWEK pour son engagement communautaire. De gauche à droite : Carole Papineau (ACFO WECK), Aaron Fauteux, son père Denis Fauteux et Yasmine Joheir (CCFWEK) – (Photo : Tom Sobocan)