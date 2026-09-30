La francophonie va bon train dans le Sud-Ouest

Les communautés francophones de Windsor-Essex et de Chatham-Kent ont souligné la Journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes le 25 septembre, une occasion de célébrer leur histoire, leur identité et leur contribution à la vie de la province. Plusieurs activités ont marqué cette journée et ont réuni élèves, étudiants, représentants communautaires et élus autour du drapeau franco-ontarien.

À Chatham, la cérémonie s’est déroulée exceptionnellement au théâtre Capitol en raison des travaux en cours sur la rue King, près de l’Hôtel de ville. La rencontre a débuté par les allocutions de Bernard Tremblay, président du centre La Girouette, et du maire Darren Canniff. Le lever du drapeau a ensuite été accompagné des chansons Mon beau drapeau et Notre place.

La matinée s’est poursuivie avec le spectacle La Mystérieuse École 2, présenté par Marc Trudel, deux fois champion canadien de magie. Environ 650 élèves des cinq écoles catholiques de langue française et des trois écoles catholiques d’immersion de Chatham-Kent ont participé à l’activité.

« Toute cette énergie qui se dégageait de la foule, c’était incroyable! Les gens ont eu bien du plaisir », souligne Marthe Dumont de La Girouette.

Les célébrations se sont poursuivies en soirée au centre communautaire.

Windsor

À Windsor, le premier lever du drapeau franco-ontarien a eu lieu le 24 septembre à l’Université de Windsor. La cérémonie a rassemblé des représentants de la communauté universitaire : Andrelle Mboudjeke, présidente du Chapitre jeunesse du Club Richelieu, Erika Kustra, vice-rectrice aux affaires académiques, le député de Windsor-Tecumseh Andrew Dowie, Pierre Boulos, président de la WUFA, ainsi que Victorieuse Sambao, présidente de l’Alliance des étudiants de l’Université de Windsor.

Le lever de l’étendard franco-ontarien a été suivi de la chanson Mon beau drapeau interprétée par Jeremy Worth et Victor Sevillano Canicio.

Pour Victorieuse Sambao, cette journée revêt une dimension profondément personnelle. « Comme francophone, cette journée représente bien plus que le fait de porter le vert et le blanc. Elle évoque l’histoire que ma mère a apportée avec elle en immigrant au Canada, ainsi que la fierté et l’amour que je ressens pour cette langue », explique-t-elle. Elle souligne également l’importance de pouvoir faire vivre le français au sein d’une communauté minoritaire et de contribuer collectivement à son rayonnement.

La célébration a aussi pris une dimension particulière à l’école Louise-Charron, où les élèves ont accueilli l’ancienne juge de la Cour suprême du Canada. Elle a rencontré les élèves et échangé avec eux sur son parcours. Sa visite a permis aux élèves de découvrir la femme derrière le nom de leur école et de mieux comprendre la richesse des parcours qui composent la francophonie ontarienne.

À la mairie de Windsor, le Centre communautaire francophone et l’ACFO ont également organisé un lever du drapeau, le 25 septembre.

Le maire Drew Dilkens a souligné l’importance de cette présence francophone dans la ville. « Symbole de fierté, de patrimoine et d’identité, le drapeau rappelle les contributions durables des francophones à notre ville, à notre province et à notre pays », a-t-il déclaré. Il a rappelé que le drapeau franco-ontarien flotte en permanence sur la place de l’Hôtel de ville aux côtés de ceux du Canada, de l’Ontario et de Windsor, conformément à un engagement pris envers la communauté en 2016.

De Chatham à Windsor, ces célébrations ont offert aux francophones l’occasion de se rassembler, de transmettre leur histoire et de réaffirmer leur présence au sein du paysage ontarien.

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Photo : A Chatham, les francophones se sont rassemblés au théâtre Capitol. (Photo : La Girouette)