Crowfest propose sa cinquième édition à Chatham-Kent

Crowfest, un festival consacré aux corbeaux s’est déroulé du 16 au 19 septembre au centre-ville de Chatham. Reconnu par Festivals and Events Ontario parmi les 100 meilleurs festivals et événements de la province, il a attiré des milliers de visiteurs au cours des quatre journées marquées par les spectacles, la musique, la gastronomie et de nombreuses animations. Une affluence qui contribue à renforcer l’image de la ville comme la « capitale canadienne des corbeaux ».

Pour cette cinquième édition, les organisateurs avaient placé la barre haute avec 15 tentatives de records du monde Guinness. Si l’objectif initial était d’en homologuer cinq pour souligner le cinquième anniversaire du festival, celui-ci a été atteint. Parmi les performances réalisées figurent le record du plus grand cocktail Caesar ainsi que deux records liés à la sculpture de ballons, soit la réalisation la plus rapide d’un ballon en forme de fleur et un autre en forme de chien.

Deux autres records ont également été tentés : celui du plus grand nombre de blocs cassés sur une personne couchée sur des épées en un temps record, et celui du plus grand nombre de « facerolls », une discipline de jonglage réalisée avec le visage dans le style du footballeur Ronaldinho.

L’un des moments marquants s’est déroulé chez Sons of Kent, où les participants ont préparé un cocktail Caesar géant de 1261,42 litres. Selon les organisateurs, cette quantité dépasserait le précédent record mondial de 1050 litres, établi à Regina, en Saskatchewan. Les éléments nécessaires à la validation de la performance doivent désormais être transmis à Guinness World Records, qui procédera à l’examen de la documentation avant de confirmer officiellement le record.

Pendant la durée du festival, les rues de Chatham ont été animées par des spectacles, des concours de costumes et de décorations, des activités artistiques et culturelles, des artisans, des commerçants, des musiciens et des camions-cantines.

La programmation avait commencé sur une note spectaculaire avec The Great Canadian Dueling Pianos, mettant en vedette Joel et Cody, connus pour leur passage à Canada’s Got Talent. Leur prestation interactive a conquis le public.

« Joel et Cody n’ont cessé de prendre les demandes du public et d’en proposer leurs propres versions, en particulier de chansons des Beatles, des Monkees, de Freddie Mercury et d’ABBA », raconte Lachman Balani, qui collabore à l’organisation du festival.

Parmi les autres rendez-vous populaires figuraient la soirée de rue fluorescente Crow Glow et le traditionnel concours de costumes de corbeaux. Malgré la pluie, le public a répondu présent en grand nombre. Selon les organisateurs, environ 25 000 personnes auraient participé aux activités du vendredi et près de 10 000 autres le samedi. Le festival s’est finalement achevé le 19 septembre avec Busk After Dusk, un spectacle pour adultes présenté par des artistes de rue.

Pour Lachman Balani, cette cinquième édition restera avant tout un souvenir marquant, en raison de sa participation au record du Caesar géant. « Stupéfiant! Formidable! Ce furent quatre jours d’action sans relâche, du premier soir de Dueling Pianos jusqu’au spectacle de clôture. Je suis particulièrement ravi d’avoir participé au nouveau record du plus grand cocktail Caesar. Je faisais partie de l’équipe responsable d’apporter la glace, alors j’y ai littéralement mis la main! »

Avec ses records, ses spectacles et sa programmation populaire, Crowfest poursuit ainsi son développement au cœur de Chatham-Kent, où l’univers des corbeaux est devenu un véritable symbole de l’identité locale.

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Photo : Le record du plus grand cocktail Caesar (Photo : Lachman Balani)