Le Carrousel des Nations est élu meilleur festival de l’Ontario

Le Carrousel des Nations continue de faire rayonner Windsor-Essex à travers la province. L’événement multiculturel par excellence vient d’être désigné, pour une quatrième année consécutive, meilleur festival de la province par Attractions Ontario.

Organisé par le Multicultural Council of Windsor and Essex County, le Carrousel des Nations est devenu un rendez-vous incontournable de la saison estivale dans la région. Depuis plus de 50 ans, il rassemble des communautés de différentes origines autour de leurs traditions, de leur cuisine, de leur musique, de leurs danses et de leur patrimoine culturel.

Il se distingue également par ses nombreux « villages culturels » installés dans différentes municipalités telles que Windsor, LaSalle, Amherstburg, Harrow, Kingsville et Leamington. Les francophones sont également représentés avec le Village Franco organisé par le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent.

L’édition 2026 s’est déroulée sur deux fins de semaine, soit du 12 au 14 juin et du 19 au 21 juin. Elle a également établi un nouveau record de fréquentation. Selon les chiffres des organisateurs, environ 226 000 personnes ont participé aux différentes activités cette année, ce qui représente la plus importante affluence de l’histoire du festival.

Cette quatrième victoire consécutive vient ainsi s’ajouter à une série de reconnaissances obtenues par le Carrousel des Nations au cours des dernières années. Cette nouvelle distinction témoigne également de la participation des nombreux bénévoles, représentants des villages culturels, organismes et partenaires qui contribuent chaque année à la tenue de l’événement.

Au-delà de la reconnaissance provinciale, le Carrousel joue un rôle important dans la mise en valeur des différentes communautés de Windsor-Essex. Chaque village offre aux visiteurs une occasion de découvrir une culture particulière et crée un espace de rencontre entre les résidents.

Avec une fréquentation record en 2026 et une présence qui s’étend maintenant à six communautés de Windsor-Essex, le Carrousel des Nations poursuit donc son ascension. Après quatre titres consécutifs, le festival confirme une nouvelle fois son importance dans la vie culturelle et touristique de la région.

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Photo : La musique française était à l’honneur avec Luc Michaud et Dave Labute au Village Franco (Crédit : Tom Sobocan)