Les Français de Détroit soulignent le 14 juillet

Le 12 juillet, l’Alliance française de Détroit/Institut français du Michigan (AF Détroit) et l’Alliance française de Grosse Pointe ont uni leurs efforts pour célébrer la Fête nationale française lors d’une soirée organisée au Bayview Yacht Club, sur les rives du lac Sainte-Claire. Fidèle à une tradition bien établie, cet événement annuel a réuni membres, francophones et amis dans un cadre élégant afin de souligner le 14 juillet et les liens historiques qui unissent la France et les États-Unis.

La soirée s’est ouverte dans une ambiance festive, rythmée par des cocktails, un dîner-buffet inspiré de la gastronomie française et des desserts typiques. Les convives ont également profité d’une prestation musicale en direct, marquée par l’interprétation de La Marseillaise par la chanteuse Allison Lakko, accompagnée du quatuor de Sean Blackman.

Plusieurs tirages ont également ponctué la soirée et ont permis aux participants de remporter de nombreux prix, parmi lesquels des cartes-cadeaux offertes par des cafés et restaurants locaux, un ensemble de couteaux Laguiole, une écharpe d’une boutique européenne de Birmingham, des bouteilles de vin ainsi qu’un maillot de sport.

Au-delà de son caractère festif, la célébration a été l’occasion de rappeler la portée historique du 14 juillet. Les organisateurs ont souligné que cette date commémore à la fois la prise de la Bastille, événement fondateur de l’histoire de la France, et les valeurs de liberté qui en découlent. Ils ont également évoqué le 250e anniversaire des États-Unis pour rappeler le rôle déterminant joué par la France, premier allié majeur de la Révolution américaine, et ont ainsi réaffirmé une amitié franco-américaine qui continue d’être célébrée de part et d’autre de l’Atlantique.

La soirée s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et a offert aux participants l’occasion de partager un moment de convivialité autour de la culture française tout en mettant à l’honneur un héritage historique commun qui demeure, encore aujourd’hui, au coeur des relations entre la France et le pays de l’oncle Sam.

Photo (Crédit : AF Détroit) : Des convives dégustent un repas gastronomique français.