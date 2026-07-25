Le pont Gordie-Howe ouvre le 27 juillet

Après des années de travaux et plusieurs reports, le pont international Gordie-Howe accueillera enfin ses premiers automobilistes le 27 juillet. Le Canada et l’État du Michigan ont confirmé cette date d’ouverture.

Reliant Windsor à Détroit, cette nouvelle infrastructure est appelée à devenir un maillon stratégique des échanges entre les deux pays. Chaque jour, des centaines de millions de dollars de marchandises transitent par le corridor Windsor-Détroit, le poste frontalier terrestre international le plus fréquenté d’Amérique du Nord. Les gouvernements estiment que le nouveau pont favorisera la fluidité des échanges commerciaux et générera des milliards en activités économiques au cours des prochaines décennies.

L’annonce met fin à l’incertitude qui entourait sa mise en service. Initialement prévue le 12 juin, l’ouverture avait finalement été repoussée « à la demande des États-Unis », avait indiqué le premier ministre Mark Carney.

Les retombées du projet ne se limiteront pas au transport. Les partenaires ont également annoncé la création d’un Fonds de développement économique d’une durée de 15 ans, financé en partie par les revenus générés par l’exploitation du pont. Ce fonds vise à soutenir le développement des collectivités situées de part et d’autre de la frontière.

L’Autorité du pont Windsor-Détroit poursuivra ses discussions avec les autorités américaines afin de s’entendre sur certains ajustements des tarifs de péage qui ne sont pas liés aux fluctuations du marché.

Pour le ministre fédéral du Logement et de l’Infrastructure et ministre responsable de Développement économique, Gregor Robertson, cette nouvelle liaison transfrontalière représente bien plus qu’un projet d’infrastructure.

« Le pont international Gordie-Howe créera de nouvelles possibilités, renforcera notre économie et apportera des avantages économiques des deux côtés de la frontière pour les générations à venir » , a-t-il déclaré.

Même son de cloche du côté américain. La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, voit dans cette infrastructure un levier important pour l’économie régionale. « Ce pont essentiel accélèrera la production automobile, réduira les coûts, facilitera la circulation, renforcera l’agriculture et donnera aux gens des deux côtés de la frontière des emplois mieux rémunérés et un avenir meilleur », a-t-elle affirmé.

Avec son ouverture imminente, le pont Gordie-Howe marque une nouvelle étape dans les relations économiques entre le Canada et les États-Unis. Les autorités des deux pays misent sur cette liaison pour soutenir la croissance du commerce transfrontalier, améliorer la mobilité et renforcer la compétitivité de toute la région des Grands Lacs.

Photo : Le pont international Gordie-Howe (Crédit : Pont international Gordie-Howe)