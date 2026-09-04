À Windsor-Essex, les aînés francophones se retrouvent

Chrismène Dorme

Cet été, les aînés francophones de Windsor-Essex ont eu plusieurs occasions de sortir, de se divertir et de tisser des liens grâce au programme Élan Franco-Sénior, porté par un partenariat entre Impact ON et Français 123 French.

Depuis le mois d’août, une dizaine de participants ont ainsi profité d’une belle soirée d’été au parc Réaume, à Windsor. Installés confortablement sur des sièges prévus pour l’occasion, ils ont assisté au concert en plein air du Greater Windsor Concert Band, tout en profitant de collations et de boissons fraîches. Une sortie musicale qui a permis de joindre le plaisir de la musique à celui d’être ensemble.

Quelques jours plus tôt, le groupe avait également pris la direction de Kingsville pour participer au Vintage Garden Tour, Tea and Flower Show, organisé par la Société d’horticulture de Kingsville. Les participants ont pu visiter 14 jardins en pleine floraison, savourer un thé dans un décor d’antan et découvrir, à chaque étape, des artistes et de jeunes musiciens vêtus de costumes d’époque.

Pour Félix Corriveau, directeur général d’Impact ON, ces activités répondent à un besoin bien réel. « Il faut briser le risque d’isolement qui peut accompagner le vieillissement », explique-t-il. L’organisme souhaite ainsi offrir aux aînés francophones des occasions régulières de sortir, d’échanger et de participer à la vie communautaire.

Il y a quelques mois, M. Corriveau confiait vouloir « pérenniser et élargir Élan Franco-Sénior », notamment pour réduire la solitude, améliorer le mieux-être et renforcer le sentiment d’appartenance à la francophonie. Selon lui, les objectifs sont aujourd’hui pleinement engagés grâce à la mobilisation de plusieurs partenaires.

Français 123 French joue notamment un rôle important dans la coordination locale. Mais l’organisme n’est pas seul : le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent, le Club Richelieu Windsor et la bibliothèque municipale participent également à cette dynamique. « Ces organismes ont des racines et une expertise », souligne Félix Corriveau. Cette collaboration permet à Impact ON de rejoindre davantage de personnes et de créer un véritable continuum de services.

La programmation se poursuivra jusqu’au 31 mars avec de nombreuses activités, dont des ateliers de prévention des chutes, de détente et de stimulation sensorielle, ainsi qu’un projet de création d’un potager et d’un jardin communautaire.

Au-delà de ces initiatives destinées aux aînés, Impact ON vient également d’obtenir un financement dans le cadre du Programme d’appui à la francophonie ontarienne.

L’organisme lancera prochainement un projet d’accompagnement destiné aux entrepreneurs francophones afin de les aider à clarifier leur modèle d’affaires, à structurer leur organisation et à renforcer leur gouvernance.

Pour Félix Corriveau, ces deux volets ne sont pas contradictoires. Ils s’inscrivent dans une même vision de « l’économie d’impact » : créer des occasions qui renforcent à la fois le tissu social et les possibilités économiques. Des aînés aux entrepreneurs, Impact ON veut ainsi contribuer à une communauté francophone plus active, connectée et résiliente.

Photos : Des aînés francophones réunis au parc Réaume (Crédit : Français 123 French)