Des femmes se rassemblent pour mieux avancer

À Windsor-Essex, une initiative souligne les parcours, les défis et la force de francophones issues de différentes communautés. À travers des échanges, des témoignages et des rencontres, l’activité « Femmes qui dirigent et inspirent » a créé un espace propice à l’entraide, à la confiance et à l’émancipation.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Certaines cherchent un emploi, d’autres souhaitent reprendre une formation ou simplement trouver leur place dans une nouvelle communauté. Pour plusieurs, les obstacles sont nombreux : barrières linguistiques et culturelles, isolement social ou encore difficulté à accéder aux ressources disponibles. C’est pour répondre à ces réalités que le Centre francophone africain de Windsor-Essex (CFA) a organisé une rencontre le samedi 22 août.

Pour Gratiace Mbala, directeur général du CFA, l’initiative repose sur un constat simple. « Des femmes francophones ne savent pas toujours où trouver de l’aide ou se sentent parfois rejetées », explique-t-il.

À cela s’ajoutent les stéréotypes et certaines normes culturelles qui peuvent limiter la place accordée aux personnes concernées. L’organisme souhaitait donc offrir un cadre où elles pourraient s’exprimer librement, mais aussi acquérir des compétences utiles à leur parcours et à leur communauté.

« Nous voulions leur donner une voix et des compétences qui soient bénéfiques pour elles, mais aussi pour servir la communauté », souligne M. Mbala.

Une volonté que partage Vera Mokbel, présidente du CFA. L’organisme se veut ouvert à toutes les communautés, mais a constaté la nécessité de porter une attention particulière aux réalités vécues par les francophones de la région.

« On a réalisé qu’il fallait mettre la lumière quelque part », affirme-t-elle.

Au cours de la rencontre, les participantes ont échangé sur leurs expériences, leurs difficultés et leurs aspirations. La discussion s’est aussi appuyée sur les parcours de figures reconnues à travers le monde telles que Marie Curie, Malala Yousafzai et Oprah Winfrey.

Ces exemples rappellent que les obstacles ne déterminent pas nécessairement la suite d’un parcours. « On veut encourager les femmes à être elles-mêmes », ajoute Mme Mokbel, qui insiste aussi sur l’importance de la force personnelle et de l’éducation.

Son message aux participantes est sans équivoque : « Derrière chaque femme qui réussit, se trouve elle-même d’abord. »

Parmi les participantes, certaines sont afrodescendantes, d’autres ont récemment immigré au Canada, tandis que plusieurs vivent dans la région depuis des années. Malgré des parcours différents, elles rencontrent souvent des difficultés similaires, notamment pour trouver un emploi ou accéder à des formations.

Les témoignages partagés au cours de la session ont donné une dimension particulièrement personnelle aux échanges. Une participante a raconté son arrivée au Canada avec son mari avant de se retrouver seule en raison des circonstances. Malgré cette épreuve, elle a réussi à reconstruire son parcours. Une autre a simplement confié : « Je n’ai pas d’amis. »

Ces témoignages montrent l’importance de créer des espaces où chacune peut rencontrer d’autres personnes, obtenir du soutien et développer un sentiment d’appartenance.

Cette rencontre ne doit pas rester une initiative ponctuelle. L’organisme souhaite poursuivre son accompagnement et assurer un suivi auprès des participantes.

Le centre s’appuie notamment sur des partenariats avec différents organismes de la région afin de leur offrir davantage de possibilités. Ces collaborations donnent notamment accès à des activités culturelles avec Art Windsor-Essex ainsi qu’à des ressources et services du YMCA local.

La demande des participantes va d’ailleurs dans le même sens : elles souhaitent que l’activité soit reconduite.

Pour le CFA, cette volonté confirme l’importance de créer des espaces où chacune peut parler de ses difficultés, mais aussi reconnaître ses forces et s’inspirer du parcours des autres.

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Photo : Ces femmes célèbrent la solidarité et l’entraide (Crédit : CAF)