Tristan Fehrenbach, nouveau directeur du campus de Boréal à Windsor

Le Collège Boréal confie la direction de son campus de Windsor à Tristan Fehrenbach, dont le parcours professionnel conjugue expérience gouvernementale, entrepreneuriat, éducation et engagement auprès des nouveaux arrivants. Sa nomination vient renforcer l’expertise de l’établissement au bénéfice de la communauté francophone de la région de Windsor.

Titulaire d’une maîtrise en politiques publiques et économie mondiale de l’Université de Toronto, M. Fehrenbach a développé au fil de sa carrière une connaissance diversifiée des milieux institutionnels et communautaires. Il a entre autres travaillé en tant que conseiller auprès des gouvernements de l’Ontario et de l’Alberta, où il a contribué à différents dossiers liés aux politiques publiques. Ces fonctions lui ont permis de mieux comprendre les mécanismes décisionnels et le fonctionnement des administrations gouvernementales.

Son expérience professionnelle s’étend également au monde des affaires. Il a fondé et dirigé pendant cinq ans The Earnest Bagel Company, une boulangerie établie à Windsor. Cette expérience lui a permis d’acquérir une connaissance concrète des défis liés à la gestion d’une entreprise et de développer des liens étroits avec le milieu local.

L’accompagnement des personnes nouvellement établies au Canada constitue un autre volet important de son parcours. Tristan Fehrenbach a occupé plusieurs fonctions dans ce secteur au Collège Boréal, à Windsor et dans la région de Chatham-Kent, au Centre d’apprentissage et de carrière du YMCA de Windsor ainsi qu’au Greater Essex County District School Board.

« Nous sommes ravis d’accueillir Tristan Fehrenbach à la direction du campus de Boréal à Windsor. Outre sa connaissance de notre établissement, sa compréhension des réalités de la région et son expérience dans des milieux aussi variés que le secteur public, l’entrepreneuriat et les services aux personnes immigrantes seront de précieux atouts pour enrichir l’expertise de notre réseau provincial », souligne Carole Nkoa, vice-présidente, Rayonnement et Présence provinciale au Collège Boréal.

La combinaison de ses expériences dans les secteurs public, entrepreneurial, éducatif et communautaire constitue ainsi un atout pour son nouveau rôle. Elle s’inscrit également dans la volonté du Collège Boréal de demeurer étroitement connecté aux réalités de la communauté francophone et des personnes nouvellement arrivées dans la région.

« Revenir à Boréal dans ce rôle représente pour moi une occasion privilégiée de contribuer au développement du campus de Windsor et de la francophonie locale. Je souhaite miser sur l’écoute, la collaboration et les partenariats pour mieux faire connaître les possibilités qu’offre le Collège et répondre aux besoins de la population étudiante et de la communauté », ajoute le directeur du campus de Windsor depuis le 31 août.

Photo : Tristan Fehrenbach, directeur du site de Windsor (Crédit : Collège Boréal)