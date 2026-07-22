Trois cultures réunies pour célébrer la diversité

À l’occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme, la Communauté congolaise de Windsor-Essex a réuni plusieurs groupes ethnoculturels afin de célébrer la richesse de la diversité. Jeux, présentations, gastronomie et activités familiales ont rythmé cette édition placée sous le signe du partage et de la découverte.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Le Canada célèbre la Journée canadienne du multiculturalisme, le 27 juin, une date qui met à l’honneur la diversité culturelle et rappelle la contribution des communautés de toutes origines au développement du pays. Dans une société où plus de 450 groupes ethnoculturels cohabitent, cette commémoration constitue une invitation au dialogue, à l’inclusion et à la valorisation des différences.

À Windsor, la Communauté congolaise de Windsor-Essex profite de cette occasion pour créer des ponts entre les peuples. Depuis six ans, l’organisme organise une rencontre qui permet à différentes communautés de se découvrir dans une ambiance conviviale et familiale.

« Lorsque nous organisons cette journée, c’est une occasion d’inviter d’autres communautés et des organismes afin de nous retrouver ensemble. Ce sont des moments où chacun peut présenter ses traditions, parce qu’il y a de bonnes valeurs dans chaque culture », explique Jacques Lehani, président de la Communauté congolaise.

Cette année, les organisateurs ont choisi une formule plus modeste. Trois groupes étaient représentés : les communautés congolaise, camerounaise et burundaise. Malgré cette formule réduite, la programmation a su attirer des familles désireuses de découvrir les richesses de leurs voisins.

« Pour cette sixième année, nous nous sommes limités à trois activités et à trois cultures représentées. Il y a eu des jeux de société, des présentations et des contes », précise M. Lehani.

Tout au long de la journée, les participants ont assisté à des démonstrations culturelles, des récits traditionnels et diverses animations destinées aux petits comme aux grands. Les jeunes ont notamment eu l’occasion de dessiner et de participer à des activités ludiques conçues pour stimuler leur curiosité.

La gastronomie a également occupé une place importante. Chaque délégation a présenté deux mets emblématiques de son pays, offrant aux visiteurs une véritable découverte des saveurs africaines. Ces dégustations ont favorisé les échanges et proposé aux convives d’en apprendre davantage sur les traditions culinaires de chaque nation représentée.

Des questionnaires ont aussi été distribués afin de tester les connaissances des participants sur le Cameroun, le Burundi et la République démocratique du Congo. Plusieurs prix ont été remis aux gagnants, ajoutant une dimension éducative à la célébration.

Pour la Communauté congolaise, cette initiative constitue bien davantage qu’une simple fête. Elle représente un moyen concret de renforcer le vivre-ensemble et de rappeler que la diversité demeure l’une des plus grandes richesses du Canada.

À travers cette rencontre, les organisateurs espèrent encourager la curiosité, le respect mutuel et l’ouverture aux autres.

-30-

Photo : Présentation de la Communauté congolaise (Crédit : COCOWE)