Windsor facilite l’accès à ses transports en commun

Transit Windsor franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses services. La Ville et Transit Windsor ont officiellement lancé, le lundi 5 octobre, le nouveau système de gestion des titres de transport Umo, destiné à simplifier l’achat des titres, la gestion des comptes et l’accès aux informations sur le réseau.

Avec l’application gratuite Umo Mobility, les usagers peuvent désormais acheter des titres de transport numériques, ajouter des fonds, consulter leur solde et l’historique de leurs déplacements. L’application permet également de planifier un trajet et d’accéder à des informations en temps réel, directement depuis un téléphone intelligent.

Les personnes qui préfèrent ne pas utiliser leur téléphone peuvent opter pour une carte Umo rechargeable. Le paiement en espèces demeure également accepté, afin d’offrir plusieurs options aux usagers.

Afin d’accompagner les citoyens dans cette transition, Transit Windsor propose des ressources en ligne, un service à la clientèle dédié ainsi qu’une assistance sur place. Les détenteurs d’une ancienne carte à puce peuvent la remplacer gratuitement par une carte Umo au Windsor International Transit Terminal, situé au 300, rue Chatham Ouest.

Le projet représente un investissement de 3,5 millions $. Il bénéficie notamment d’un financement de plus de 3,2 millions $ du gouvernement fédéral et de plus de 2,7 millions $ du gouvernement provincial, dans le cadre du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada, pour soutenir l’amélioration du transport en commun à Windsor.

« Investir dans des infrastructures de transport modernes, c’est créer des emplois, renforcer nos collectivités et bâtir les fondations d’une croissance économique à long terme », a déclaré Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports. Selon lui, Umo doit rendre l’utilisation du transport en commun plus simple et pratique, tout en contribuant à un réseau plus moderne et mieux connecté.

Une deuxième étape est prévue pour 2027-2028. Elle comprendra notamment le remplacement des valideurs de titres de transport dans l’ensemble de la flotte de Transit Windsor.

« Alors que Windsor poursuit son développement, nous continuerons à soutenir la mise en place des infrastructures nécessaires pour offrir aux résidents un système de transport en commun efficace et fiable », a indiqué Gregor Robertson, ministre du Logement et de l’Infrastructure.

Pour James Chacko, directeur général de Transit Windsor, Umo permet surtout d’offrir davantage de choix aux usagers. « Umo offre aux usagers davantage de possibilités pour payer, gérer leur compte et accéder aux informations sur le réseau », a-t-il souligné, en précisant que des solutions demeurent disponibles pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser d’appareil mobile.

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Photo : Les autobus de Windsor affichent les couleurs d’un nouveau système de transport plus moderne. (Photo : Ville de Windsor)