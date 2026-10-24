Lucien Gava entre au Temple de la renommée sportive

Lors d’une cérémonie tenue le 10 octobre au Club Giovanni Caboto, Lucien Gava, ancien enseignant qui a entraîné l’équipe féminine de soccer de l’Essor pendant plusieurs années et qui se consacre au basketball depuis plus de 50 ans, a été intronisé au Temple de la renommée sportive du comté de Windsor-Essex. M. Gava, qui a passé des milliers d’heures sur les terrains et dans les gymnases, a grandement contribué au développement du basketball. Il a donc reçu le Prix Bob Turner 2026 qui rend hommage à un engagement exceptionnel et à un héritage remarquable dans la région.

Ses équipes ont connu un franc succès : l’Essor a remporté l’or aux championnats de l’OFSAA en 2006 et l’argent en 2005, année où l’équipe féminine a également décroché une médaille d’argent. On se souviendra qu’en 2023, l’athlète féminine Noel Melissa Trépanier, qui a été entraînée par Lucien Gava au soccer et au basketball à l’Essor, avait été elle aussi intronisée au Temple de la renommée sportive de Windsor-Essex.

En dehors de ses activités d’entraîneur, il a aussi agi comme officiel lors de compétitions d’athlétisme. Lucien Gava a longtemps organisé le tournoi provincial de basketball masculin « Franco », cofondé et organisé le tournoi féminin correspondant, et créé le tournoi de soccer féminin « Franco ». Il attachait une grande importance à ces compétitions qu’il voyait comme un moyen de promouvoir le sport et la fraternité.

De plus, il a fondé l’Association de basketball francophone du sud-ouest de l’Ontario.

Photo : Lucien Gava (au centre), entouré des membres du comité de sélection du Prix Bob Turner. (Photo : Tom Sobocan)