Les dinosaures font leur grand retour au musée Chimczuk de Windsor. Du 24 octobre au 17 janvier prochain, l’établissement accueillera une nouvelle exposition itinérante consacrée aux théropodes, un groupe de dinosaures majoritairement bipèdes et carnivores qui comptait parmi ses représentants certains des prédateurs les plus redoutables de la préhistoire.

Conçue par Exploration Exhibits, l’exposition invite les visiteurs à découvrir la diversité de ces créatures, du puissant Tyrannosaurus rex au Spinosaurus, en passant par l’Albertosaurus, le Deinonychus et le Velociraptor. Deux squelettes grandeur nature, des spécimens de différentes tailles, dont certains présentés au mur, ainsi qu’une collection de crânes permettent d’explorer les caractéristiques de ces animaux qui ont dominé les écosystèmes terrestres pendant des millions d’années.

Les théropodes se distinguaient notamment par leurs os creux et leurs membres antérieurs souvent pourvus de griffes, des caractéristiques qui variaient selon les espèces. Si certains, comme le Tyrannosaurus rex, étaient d’imposants prédateurs, d’autres, à l’image du Velociraptor, étaient plus petits et agiles.

Au-delà des reconstitutions, l’exposition propose une expérience interactive destinée à un public de tous âges. Des panneaux explicatifs bilingues, des fossiles authentiques et des reproductions que les visiteurs peuvent toucher, ainsi que des échantillons de déjections fossilisées, abordent la paléontologie de manière concrète et accessible. L’objectif est de faire découvrir ces animaux fascinants tout en éveillant la curiosité des enfants et des adultes.

Pour Madelyn DellaValle, curatrice du musée de Windsor, l’intérêt du public pour les dinosaures justifie pleinement le retour de ce type de présentation. « Les dinosaures continuent de susciter un vif intérêt, même si l’Ontario ne possède pas de fossiles de dinosaures comparables à ceux que l’on trouve dans d’autres régions. C’est un sujet qui passionne les gens et, lorsque l’occasion d’accueillir une exposition de cette nature se présente, nous souhaitons en profiter », explique-t-elle.

Elle souligne également que cette nouvelle présentation vient compléter les collections permanentes du musée, notamment celle consacrée à l’esturgeon, un poisson dont les origines remontent à l’époque des dinosaures.

L’exposition vise ainsi à rapprocher les visiteurs de ces espèces disparues en leur donnant l’occasion d’observer leurs reconstitutions à une échelle impressionnante et de mieux comprendre leur anatomie.

« Le but est de permettre au public d’explorer des reconstitutions grandeur nature de ces spécimens puissants qui ont régné sur leur environnement pendant des millions d’années, et de mieux saisir ce qui faisait d’eux des prédateurs aussi remarquables », conclut Mme DellaValle.

Le musée Chimczuk est ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 17 h, et le dimanche, de 11 h à 17 h. Le billet donne accès à l’exposition sur les dinosaures et autres espaces du musée. Les groupes scolaires peuvent, quant à eux, effectuer une réservation

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Photo : Un squelette grandeur nature du Tyrannosaurus rex. (Photo : Musée de Windsor)