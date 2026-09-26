Un nouveau terminus de transport en commun à Windsor

La ville franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son réseau de transport en commun avec l’inauguration de son nouveau terminus de l’Est, une infrastructure destinée à améliorer la mobilité et la qualité des services offerts aux résidents de l’est de la ville et de Tecumseh.

Situé au 7310, chemin Tecumseh Est, cette gare remplace l’ancien site situé au centre commercial Tecumseh. Transit Windsor a transféré l’ensemble des services qui desservaient auparavant les usagers de cet endroit vers cette nouvelle installation depuis le 6 septembre.

Conçu pour répondre aux besoins du transport collectif, la station dispose d’un quai principal pour les passagers, équipé d’abris, de bancs et d’emplacements pour vélos. L’installation offre également une capacité accrue qui permet d’accueillir les lignes actuelles et futures.

Une zone de régulation et des espaces réservés au personnel d’exploitation viennent compléter l’aménagement. L’objectif est double : rendre plus fluide les opérations de Transit Windsor et offrir aux usagers un environnement plus fonctionnel et confortable.

Pour la municipalité, cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans une stratégie plus vaste visant à transformer progressivement le réseau de transport en commun de Windsor.

Réalisé dans le respect du budget global approuvé de 8,1 millions $, le projet a bénéficié d’un important financement des trois paliers de gouvernement. La Ville de Windsor y a consacré 3,2 millions $, tandis que le gouvernement du Canada a investi 2,7 millions $ et celui de l’Ontario 2,2 millions $ dans le cadre du programme Investir dans le Canada.

Dès l’ouverture de la station, la Ville a récemment annoncé un projet d’un autre terminal à l’Ouest. Ces deux projets représentent un investissement de près de 12 millions $ dans les infrastructures du réseau.

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, souligne : « Depuis 2022, nous avons investi dans les infrastructures, de nouveaux itinéraires et l’amélioration des services, la modernisation technologique et bien plus encore pour notre réseau de transport. Je suis fier de ce que nous avons accompli et enthousiaste à l’idée de tout ce qui reste à venir ».

Le financement conjoint de la Ville, de la province et du gouvernement fédéral constitue un autre élément central du projet. Pour les élus, cette collaboration accélère la mise à niveau des infrastructures de transport collectif tout en répondant aux besoins croissants des communautés locales.

Si la municipalité présente cette infrastructure comme un pas vers un réseau plus accessible et plus efficace, son déplacement soulève aussi des préoccupations chez certains usagers, notamment chez les personnes à mobilité réduite.

Plusieurs usagers ont estimé que la suppression de l’arrêt directement situé à Tecumseh complique désormais les déplacements de cette clientèle. Les personnes à mobilité réduite doivent, depuis l’ouverture du nouveau terminus, traverser Lauzon Parkway puis parcourir une vaste aire de stationnement pour rejoindre le centre commercial.

Au-delà de l’aménagement d’un point de correspondance plus approprié, Windsor entend ainsi renforcer la capacité de son réseau à évoluer au même rythme que le développement des infrastructures municipales.

Pour les usagers, l’enjeu sera désormais de mesurer concrètement les bénéfices de ces investissements dans leur quotidien.

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Photo : De gauche à droite : Andrew Dowie, le maire Drew Dilkens et les conseillers municipaux Kieran McKenzie, Gary Kaschak et Fred Francis (Crédit : Ville de Windsor)