Le projet de dragage de Peche Island est toujours en attente

Le projet de dragage de Peche Island demeure en suspens alors que Windsor attend toujours les autorisations nécessaires de Pêches et Océans Canada (POC). Les travaux, destinés à améliorer la circulation de l’eau autour et à l’intérieur de l’île, ont dû être réévalués après que le projet initial eut été jugé trop ambitieux.

Située dans la rivière Détroit, l’île fait depuis plusieurs années l’objet de travaux destinés à préserver son environnement et à freiner l’érosion de ses rives. L’accumulation de sédiments dans certains secteurs constitue toutefois un autre problème. Cela réduit la circulation de l’eau dans les canaux et les plans d’eau situés à l’intérieur de l’île.

La Ville souhaitait retirer les sédiments accumulés sous le pont. L’objectif était de rétablir un meilleur mouvement de l’eau et d’éviter que certaines zones ne deviennent progressivement des milieux marécageux.

Le projet initial prévoyait également des mesures destinées à limiter une nouvelle accumulation de débris et de sédiments. Toutefois, après examen par POC, la proposition a été jugée trop importante dans sa forme originale. Windsor a donc travaillé avec ses consultants afin de revoir les travaux à la baisse et de préparer une nouvelle proposition.

Cette version modifiée a été transmise au gouvernement fédéral, mais la Ville attend encore une réponse avant de pouvoir aller de l’avant. Pour le moment, aucune nouvelle date de début des travaux n’a été confirmée.

Le dossier s’inscrit dans un programme plus vaste de restauration de Peche Island. Des travaux ont déjà été entrepris pour protéger le littoral contre l’érosion causée par les vagues et les courants de la rivière Détroit. Des aménagements ont permis de renforcer plusieurs secteurs de la rive et de créer de nouvelles zones favorables à l’habitat aquatique.

Le dragage représente donc une intervention complémentaire : il ne s’agit pas uniquement de retirer des sédiments, mais aussi de maintenir la circulation de l’eau dans un milieu naturel fragile. L’enjeu consiste à trouver un équilibre entre la restauration des secteurs touchés par l’accumulation de sédiments et la protection de l’écosystème de l’île.

Le coût du projet de dragage avait été évalué à environ 600 000 $. Son échéancier demeure toutefois incertain, puisque sa réalisation dépend maintenant de l’approbation de la proposition révisée par les autorités fédérales.

En attendant cette décision, l’île reste au cœur des efforts de restauration environnementale menés à Windsor. La prochaine étape dépendra de la réponse de POC à la nouvelle version du projet.

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Photo : Le dragage enlève les sédiments et maintient la circulation de l’eau dans un milieu naturel fragile. (Crédit : Pexels.com)