Le bac vert arrive à Leamington, Kingsville et Amherstburg

Les résidents de Leamington, Kingsville et Amherstburg verront bientôt un nouveau bac faire son apparition devant leur domicile. Le programme de collecte des matières organiques de l’Essex-Windsor Solid Waste Authority (EWSWA) entre dans une nouvelle étape avec le déploiement du bac vert dans ces trois municipalités.

La distribution des bacs a commencé en septembre et se poursuivra jusqu’en octobre. Environ 27 000 foyers sont concernés par cette distribution. Chaque résidence admissible recevra gratuitement un contenant de 120 litres, ainsi qu’un petit contenant de cuisine de 7 litres, qui permettra de recueillir les déchets organiques à l’intérieur. Un guide d’information et des articles destinés à faciliter le démarrage du programme seront également remis aux résidents.

La collecte des matières organiques doit débuter en novembre prochain. À Amherstburg, la première collecte est prévue le 6 novembre. Les résidents devront placer leur bac en bordure de rue avant 6 h le matin, en suivant les consignes établies pour la collecte automatisée. Ce dernier devra être placé à environ 30 centimètres derrière la bordure, avec les roues orientées vers la maison et les flèches du couvercle dirigées vers la rue. Un espace d’environ un mètre devra également être laissé autour du contenant afin de permettre au camion de le soulever correctement.

L’objectif du programme est de réduire la quantité de déchets organiques envoyés au site d’enfouissement régional. Les audits réalisés dans la région montrent qu’une proportion importante des déchets résidentiels est composée de nourriture et d’autres matières organiques. En les séparant des déchets habituels, ces matières peuvent être récupérées et transformées plutôt que de prendre le chemin de l’enfouissement.

Le programme est déjà offert dans plusieurs autres collectivités telles que Windsor, Essex, Lakeshore, LaSalle et Tecumseh. Selon l’organisme, les municipalités qui participaient à la première étape ont réussi à détourner plus de 10 000 tonnes de matières alimentaires des sites d’enfouissement.

Pour les résidents de Leamington, Kingsville et Amherstburg, l’arrivée du bac vert demandera toutefois une nouvelle habitude au quotidien. Les consignes fournies par l’EWSWA précisent quelles matières peuvent y être déposées.

Le service de collecte entraînera un coût pour les propriétaires qui sera ajouté aux taxes municipales. Pour les trois municipalités visées par cette deuxième étape, les premiers frais devraient apparaître sur la facture de taxes foncières en 2027. Cette première facture couvrira la période allant du début du service en 2026 jusqu’à la fin de 2027, avant que la facturation passe à un cycle annuel.

Les résidents sont invités à consulter leur calendrier de collecte afin de connaître les dates qui s’appliquent à leur adresse. L’EWSWA recommande également l’utilisation de l’application Recycle Coach qui permet de consulter les horaires et de recevoir des rappels.

Avec l’arrivée du bac vert, Leamington, Kingsville et Amherstburg rejoignent donc les autres collectivités de la région qui ont déjà adopté la collecte des matières organiques. Le programme vise à modifier progressivement les habitudes de tri des déchets tout en réduisant la quantité de matières qui prennent le chemin de l’enfouissement.

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Photo : L’EWSWA déploie le bac vert dans trois municipalités de la région. (Crédit : Pexels.com)