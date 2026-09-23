Nadia Rovers reçoit le Prix Richelieu Windsor

Le Club Richelieu Windsor (CRW) a tenu, le 11 septembre, son souper au cours duquel a été dévoilé le nom de la récipiendaire du Prix Richelieu Windsor 2026, Nadia Rovers. Cette distinction, qui souligne l’engagement envers la francophonie, la langue française et la communauté, en est à sa troisième édition. Nadia Rovers succède ainsi à Soleen DePape, lauréate en 2025, et à Carter Hodgins, qui avait reçu le prix en 2024.

Pour Raymond Vigneux, cette soirée marquait également une étape importante puisqu’il s’agissait de son premier souper Richelieu depuis son accession à la présidence du Club pour le mandat 2026-2027.

Jeannine Pellerin, membre du conseil d’administration, a présenté les grandes lignes d’une démarche qui vise à définir les priorités du Club. « Le CRW se tourne vers l’avenir et lance une réflexion sur les priorités qu’il souhaite poursuivre au cours des cinq prochaines années », a-t-elle expliqué.

Les membres seront appelés à jouer un rôle central dans cette réflexion. Ils participeront à un sondage afin de faire connaître leurs attentes, les difficultés rencontrées ainsi que leur vision de l’avenir du Club. La planification de la relève, le recrutement, la jeunesse, la participation de la communauté francophone et la présence de l’organisme dans la communauté figurent parmi les principaux sujets qui seront abordés.

« Ce sera l’occasion pour nous de prendre le temps d’évaluer la situation et de se tourner vers le futur », a indiqué Mme Pellerin. L’objectif est d’élaborer un plan stratégique « réaliste et pratique », qui tiendra compte des souhaits des membres et permettra au Club Richelieu de poursuivre son engagement envers la communauté de Windsor-Essex au cours des prochaines années.

La soirée s’est ensuite tournée vers la reconnaissance de la relève francophone avec la présentation de Nadia Rovers, étudiante en Études françaises à l’Université de Windsor. Tanja Collet-Najem, du département des Langues, Littératures et Cultures de l’Université, l’a présentée.

« Nadia Roves se destine à une carrière dans l’enseignement au niveau secondaire. Elle complète un baccalauréat spécialisé de cinq ans en Études françaises et en Éducation », a précisé Mme Collet-Najem.

Diplômée de l’école l’Essor, Nadia Rovers se distingue également par son engagement communautaire. Elle participe régulièrement aux activités de recrutement du programme d’Études françaises et s’engage auprès du Conseil scolaire catholique Providence et de la garderie Franco-Sol.

Son bénévolat inclut son rôle d’entraîneuse-adjointe de l’équipe de soccer junior féminine de l’école ainsi que son implication auprès de Second Chance Ministry.

L’hommage de Soleen DePape, récipiendaire du Prix Richelieu Windsor 2025, est venu compléter la présentation. Absente de la soirée puisqu’elle participait à un match de balle-molle à l’extérieur de la ville avec l’équipe de l’Université et elle a transmis ses félicitations à la récipiendaire.

« Nadia et moi sommes de très bonnes amies, et j’ai la chance de pouvoir la féliciter aujourd’hui après avoir moi-même reçu ce prix l’année dernière », a écrit Soleen DePape. Elle a décrit Nadia comme une étudiante « passionnée, engagée et très dévouée » à ses études. Elle a également évoqué le séjour d’échange de Nadia en France cette année. « C’était tellement beau de la voir vivre pleinement son français et de continuer à développer cette passion qui nous a réunies au départ. »

Pour elle, cette passion commune est aussi à l’origine d’une amitié qui s’est développée. « C’est grâce à nos cours de français que notre amitié a commencé et, au fil des années, elle est devenue bien plus qu’une simple compagne à l’université. Qui aurait pensé que le français, une si belle langue, nous aurait permis de nous rencontrer et de créer une telle amitié? »

Avec cette troisième remise du Prix Richelieu Windsor, le Club souligne ainsi l’engagement d’une jeune francophone et poursuit sa réflexion sur le futur. Entre reconnaissance de la relève, mobilisation de ses membres et définition de nouvelles priorités, le souper aura marqué à la fois une nouvelle étape pour le Club et le début du mandat de son nouveau président. Le prochain souper Richelieu aura lieu le 9 octobre au Collège Boréal.

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Photo : Les représentants du CRW et de l’Université présentent le Prix Richelieu Windsor à Nadia Rovers. De gauche à droite, Élise Mboya, Donna Rovers, Nadia Rovers, Raymond Vigneux, Jean-Guy Mboudjeke, Tanja Collet-Najem, Lara Najem et Nathalie Dolbec (Crédit : Tom Sobocan)