Une programmation diversifiée au Centre pour ados

Le Centre pour ados du Carrefour communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent a proposé, en octobre, une série d’activités destinées à favoriser le bien-être psychologique des jeunes, à stimuler leur créativité et à encourager les échanges interculturels. Entre expression artistique, bricolage automnal et discussions autour des traditions d’Halloween, ces initiatives ont permis aux participants de s’exprimer, de développer leurs habiletés et de découvrir différentes facettes de leur environnement culturel.

Un atelier d’art thérapeutique axé sur l’identité culturelle a invité les jeunes à explorer leurs origines à travers la peinture et la création artistique. Drapeaux, monuments, plats traditionnels, animaux et autres symboles évocateurs ont servi de sources d’inspiration pour représenter les éléments auxquels chacun associe sa culture.

« Au-delà de l’activité créative, cette rencontre a offert un espace bienveillant où les participants ont partagé leur histoire, exprimé leur identité et découvert la diversité des parcours présents au Centre », relate Marie-Eve Pichette Stroesser, gestionnaire du Centre pour ados. Afin de valoriser leurs réalisations, les œuvres seront exposées au centre.

Quelques jours plus tard, place à la créativité manuelle avec un atelier de bricolage consacré à la confection de lanternes décoratives pour l’Action de grâce. À partir de feuilles aux couleurs automnales, de serviettes en papier à motifs, de petites lumières et de rubans, les participants ont réalisé des créations personnalisées qu’ils ont rapporté avec eux pour agrémenter leur table de fête. Tout en s’inscrivant dans l’esprit chaleureux de la saison, l’activité a permis de développer leur imagination, leur concentration, leur patience et leur motricité fine.

Le Centre pour ados a poursuivi sa programmation avec un cercle de discussion intitulé Mythes et légendes urbaines : Édition Halloween. « Cette rencontre avait pour objectif d’éveiller la curiosité des jeunes et de les amener à réfléchir aux origines de l’Halloween, à ses traditions et aux croyances populaires qui entourent cette célébration », ajoute Mme Pichette Stroesser.

Dans un premier temps, ils ont échangé sur leur perception de cette fête et sur les représentations qu’ils en ont. La discussion a ensuite laissé place à un jeu-questionnaire en équipes, avec des devinettes et des questions pièges.

Au-delà de son caractère ludique, cette activité répondait également à un objectif de sensibilisation interculturelle. « Pour les jeunes issus de l’immigration, certaines traditions du pays d’accueil peuvent soulever des interrogations, particulièrement lorsque leur symbolique diffère des pratiques ou des valeurs auxquelles ils sont habitués. En abordant cette fête dans un cadre ouvert et respectueux, le Centre souhaitait permettre à chacun de mieux comprendre les coutumes de son milieu de vie, de poser des questions et de partager son point de vue sans renoncer à ses propres repères culturels », conclut Marie-Eve Pichette Stroesser.

À travers cette programmation diversifiée, le Centre offre ainsi aux adolescents des occasions de s’épanouir, de tisser des liens et de mieux comprendre leur environnement. En associant créativité, bien-être et dialogue interculturel, il contribue à créer un milieu inclusif où chacun peut trouver sa place et se sentir valorisé.

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Photo : Les ados ont participé à un atelier de bricolage sur la confection de lanternes. (Photo : Centre pour ados)