Plus de 2000 nouvelles places dans trois établissements du Sud-Ouest

Le gouvernement de l’Ontario investit 44 millions $ pour financer 2077 places supplémentaires à l’Université de Windsor, au Collège Lambton et au Collège St. Clair. L’objectif est de permettre à davantage d’étudiants de se former dans des domaines recherchés, notamment la santé, l’éducation, les sciences et les métiers spécialisés.

Face aux besoins croissants du marché du travail, l’Ontario veut donner à davantage de personnes la possibilité d’acquérir les compétences nécessaires pour accéder à un emploi.

Les nouvelles capacités d’accueil seront réparties entre plusieurs programmes qui préparent les étudiants à des carrières dans des secteurs où les employeurs recherchent de la main-d’œuvre.

Pour Nolan Quinn, ministre des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité, ce soutien financier représente une étape importante. « Cet investissement appuie la plus importante augmentation de places dans le secondaire, en Ontario, depuis plus d’une décennie », affirme-t-il.

Les admissions supplémentaires seront principalement consacrées aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques (STIM), aux soins de santé, à l’éducation et aux métiers spécialisés.

L’Université de Windsor recevra la plus grande part du financement, avec 1672 nouvelles places. Parmi celles-ci, 654 seront consacrées aux programmes en STIM, 549 aux soins de santé et 469 à l’éducation.

À Sarnia, le Collège Lambton bénéficiera de 297 possibilités de formations supplémentaires, réparties ainsi : 160 aux soins de santé, 90 pour STIM et 47 pour les métiers spécialisés.

Le Collège St. Clair, à Windsor, disposera pour sa part de 108 nouvelles places, toutes destinées aux programmes de soins de santé.

Cette répartition vise à former davantage de professionnels dans des domaines essentiels au fonctionnement de la région, qu’il s’agisse des soins aux patients, de l’enseignement, des technologies ou des métiers techniques.

Le gouvernement indique avoir reçu plus de 1000 lettres d’employeurs favorables à l’augmentation du nombre d’effectifs dans les programmes en demande de leurs établissements locaux.

Le recteur et vice-chancelier de l’Université de Windsor, John-Justin McMurtry, estime que ce financement aidera l’établissement à mieux répondre aux besoins de la région.

« Alors que Windsor-Essex compose avec de véritables changements économiques bouleversants, ce soutien nous aidera à renforcer et à élargir les programmes qui préparent le corps étudiant aux carrières et aux possibilités d’emploi dont notre secteur aura besoin », explique-t-il.

Pour les étudiants, ces postes de formations pourraient représenter davantage de possibilités de formation et un accès élargi à des professions recherchées. Pour les employeurs, elles doivent contribuer à faciliter le recrutement de personnes qui possèdent les compétences nécessaires.

Les étudiants peuvent dès maintenant s’inscrire aux programmes concernés.

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Photo : L’Université de Windsor accueillera 1672 nouvelles places. (Photo : Tom Sobocan)