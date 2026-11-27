Célébrer la diversité culturelle, briser l’isolement et renforcer les liens entre les femmes francophones : tels sont les objectifs de L’art d’ici et d’ailleurs, une initiative du Carrefour des femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (CFSO), organisée en partenariat avec différents organismes communautaires de la région.

À travers des activités artistiques axées sur le bien-être, l’inclusion et la créativité, le projet offre aux participantes un espace d’expression et de rencontre où chacune peut partager son histoire et ses origines.

« À travers ces activités, nous cherchons à offrir aux femmes francophones une activité interculturelle qui leur permet d’exprimer leur créativité en prenant racine dans ce qui les représente », explique Patricia Moseka, intervenante au Réseau-Femmes.

Le 3 novembre, sept femmes ont participé à un atelier organisé à La Girouette. Après une présentation des services du CFSO, les participantes ont été invitées à dessiner quelque chose qu’elles aiment. Peinture interculturelle, récits de vie illustrés et collages figurent parmi les activités proposées.

Ce partenariat est né d’une proposition du Carrefour des femmes. « Nous avons choisi un mardi, après les exercices en classe, afin que les participantes puissent prendre le temps de rester et de profiter de l’atelier », raconte Marthe Dumont, membre de La Girouette.

Les créations ont donné naissance à des paysages variés : un champ de maïs, un oiseau sur un lac, une maison, des montagnes avec un canoë, une grande fleur ou encore un lama. Au-delà des résultats artistiques, c’est surtout le plaisir de créer et d’échanger qui a marqué la rencontre.

« C’était une activité agréable, sans stress, à part celui de vouloir bien faire! Il y a eu de belles conversations et beaucoup de plaisir », souligne Mme Dumont.

L’atelier a également aidé plusieurs participantes à renouer avec le dessin, parfois après de nombreuses années. Certaines doutaient de leurs capacités avant de se lancer, mais ont finalement découvert le plaisir de créer et de se replonger dans leurs souvenirs d’enfance.

Pour Patricia Moseka, cette expérience va bien au-delà de l’expression artistique. « Les femmes ont beaucoup de talents, mais elles ne le reconnaissent pas. Plusieurs disent « Je ne sais pas faire » ou « Je ne suis pas bonne ». Pourtant, elles se lancent, réalisent de belles choses et s’étonnent elles-mêmes. C’est important de leur permettre de se redécouvrir, de reprendre confiance et de croire en leurs capacités. C’est une façon de leur redonner du pouvoir et de les libérer. »

Dans une ambiance empreinte de joie et de motivation, cette rencontre a ainsi favorisé autant la créativité que la confiance en soi. Les œuvres réalisées seront présentées lors d’une exposition communautaire ouverte au public, envisagée pour le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Une manière de souligner les talents, les histoires et la diversité des femmes francophones de la région.

Photo : Patricia Moseka explique le déroulement de la séance. (Photo : CFSO)