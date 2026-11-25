Vieillir activement, c’est aussi savoir où trouver les bonnes ressources. C’est dans cet esprit que le Club d’âge d’or Le Foyer de Pointe-aux-Roches a organisé son premier salon consacré à la santé et au bien-être des aînés. Le 6 novembre, les participants ont eu l’occasion de rencontrer une quinzaine d’exposants et découvrir une variété de services et de programmes adaptés à leurs besoins.

Alimentation saine, activités en bibliothèque, sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, options de résidence et de déménagement ou encore possibilités de voyages : les sujets abordés étaient nombreux. L’objectif était de faire connaître aux retraités les ressources à leur disposition, tout en encourageant leur participation sociale et à prévenir l’isolement.

« C’était notre première foire, et tout était gratuit », souligne Juliette Saint-Pierre, présidente de l’organisme. Elle se réjouit de l’intérêt manifesté par les participants, dont plusieurs ont déjà demandé qu’une autre rencontre de ce genre soit organisée.

La journée a également été ponctuée de présentations et de démonstrations. Un pharmacien est venu présenter les services offerts et ceux qui seront prochainement disponibles. Une infirmière spécialisée en soins des pieds a, pour sa part, sensibilisé les participants à l’importance d’en prendre soin. À ce sujet, le Club prévoit commencer à offrir des services de soins des pieds à compter du 4 décembre.

Les visiteurs ont aussi découvert différents programmes, tels que des ateliers de relaxation ou le yoga sur chaise, tandis que des tests d’audition gratuits étaient proposés aux personnes souhaitant faire vérifier leur ouïe.

L’événement a reçu la visite de Trevor Jones, député provincial de Chatham-Kent–Leamington, ainsi que de Jildas Lancelot, conseiller en développement régional. Leur présence a témoigné de l’importance de telles initiatives pour les communautés locales.

Au-delà des renseignements recueillis, cette première foire a surtout permis de créer des occasions d’échange entre les aînés, les organismes et les fournisseurs de services. Les exposants ont d’ailleurs exprimé leur intérêt à revenir lors d’une prochaine édition.

Cette journée s’inscrit dans une démarche plus large du Club qui à pour but de reconnaître et soutenir ses membres. Le 21 octobre dernier, l’organisme avait également rendu hommage à sept de ses neuf membres qui ont célébré leur 80e, 90e ou 100e anniversaire. Comme le veut la tradition, une courte biographie de chacun a été lue en leur honneur.

Une première expérience réussie qui a surtout permis aux participants de s’informer, de se rencontrer et de créer des liens dans la municipalité de Lakeshore.

Photo : De gauche à droite : Bernadette Donais, Yvette Bondy, Yvette Chauvin, Sandra Sylvestre et Catherine St Pierre (80 ans), et Roger Bibeau (90 ans) (Photo : Club Le Foyer)