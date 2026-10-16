Épelle-moi Canada célèbre ses 10 ans

Épelle-moi Canada (ÉMC) a lancé sa dixième année le 19 septembre au Collège Boréal de Windsor sous le thème 10 ans à épeler l’avenir. L’événement a réuni des jeunes, des familles, des bénévoles et des représentants des milieux éducatif, communautaire, institutionnel et économique.

Plusieurs partenaires de la région étaient présents : le Collège Boréal, l’ACFO, les conseils scolaires Providence et Viamonde, l’Université de Windsor, le CCFWEK, le Club Richelieu, l’AEFO ainsi que des représentants des communautés camerounaise et congolaise.

La rencontre s’est déroulée simultanément à Montréal, Toronto et Ottawa grâce à une connexion en ligne, ce qui a permis aux participants des quatre régions de participer aux célébrations. Un moment symbolique les a réunis autour du mot « Avenir », choisi comme fil conducteur de cette année anniversaire.

La célébration a également été marquée par des messages de personnalités politiques, dont la ministre des Affaires francophones Natalia Kusendova-Bashta qui a souligné l’importance de « permettre aux jeunes de vivre des expériences enrichissantes et de développer leur fierté francophone ».

Kieran McKenzie, conseiller municipal à Windsor, a remis un certificat de reconnaissance à ÉMC, tandis qu’un second certificat, transmis par le bureau du député de Windsor-Ouest, Harb Gill, a souligné la contribution de l’organisme à la communauté et son engagement auprès de la jeunesse francophone.

Une vidéo a souligné les moments marquants des dix dernières années. Au-delà des concours d’épellation, ÉMC offre aux jeunes des occasions de renforcer leur confiance, de développer leur amour du français et de consolider leur sentiment d’appartenance à la francophonie.

« Ce lancement a souligné dix années de persévérance, de réussites, de fierté et d’engagement communautaire, mais surtout les jeunes qui sont au cœur de notre mission », commente Dorine Tcheumeleu, directrice générale de l’organisme. Elle rappelle que cette aventure repose sur l’engagement des familles, des bénévoles, des écoles, des enseignants, des partenaires communautaires et des institutions.

L’année se poursuivra avec une programmation spéciale dans plusieurs régions du pays. « Notre année anniversaire ne fait que commencer! », conclut Dorine Tcheumeleu.

Avec « Avenir » comme fil conducteur, ÉMC entend poursuivre son action auprès des jeunes et contribuer au rayonnement de la francophonie canadienne.

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Photo : Le conseiller municipal de Windsor Kieran McKenzie remet un certificat à ÉMC. De gauche à droite : Jeanne Montigny, Dorine Tcheumeleu, Kieran McKenzie, Guy Hopogop, Anastasia Kulaga et Silvia DeMarco. (Photo : Tom Sobocan)