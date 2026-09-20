Emmanuelle Richez poursuit son engagement

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Pour bien amorcer cette nouvelle rentrée scolaire, Emmanuelle Richez a été élue par acclamation au poste de conseillère scolaire au Conseil Viamonde pour le district d’Essex. Sur les réseaux sociaux, elle a exprimé sa joie et sa reconnaissance : « Je tiens à remercier chaleureusement la communauté de Windsor-Essex pour sa confiance et son appui. Je m’engage à poursuivre mon travail au service du bien-être et de la réussite des élèves, avec le même dévouement et la même détermination qui ont guidé mon premier mandat. » Bonne rentrée scolaire à tous!

(Crédit : courtoisie de E. Richez)

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