Emmanuelle Richez poursuit son engagement

Pour bien amorcer cette nouvelle rentrée scolaire, Emmanuelle Richez a été élue par acclamation au poste de conseillère scolaire au Conseil Viamonde pour le district d’Essex. Sur les réseaux sociaux, elle a exprimé sa joie et sa reconnaissance : « Je tiens à remercier chaleureusement la communauté de Windsor-Essex pour sa confiance et son appui. Je m’engage à poursuivre mon travail au service du bien-être et de la réussite des élèves, avec le même dévouement et la même détermination qui ont guidé mon premier mandat. » Bonne rentrée scolaire à tous!
(Crédit : courtoisie de E. Richez)