Windsor célèbre le Canada au bord de la rivière

Musique, familles, ambiance festive et un ciel illuminé par 400 drones : Windsor a offert, le dimanche 6 septembre, une grande célébration au bord de la rivière Détroit. Présenté gratuitement aux jardins Dieppe, le « Great Canadian Riverfront » a attiré résidents et visiteurs pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la communauté et de la fierté canadienne.

Pour l’occasion, le rouge et le blanc étaient à l’honneur pour profiter de la programmation proposée dans le cadre de la série estivale Experience Windsor Riverfront.

Jusqu’au soir, les jardins se sont animés au rythme d’une programmation familiale. La musique a donné le ton dès le début de l’activité. Plusieurs artistes se sont relayés sur scène pour lancer les festivités et maintenir l’ambiance tout au long de la soirée avec des prestations énergiques pour le grand bonheur des spectateurs.

Entre les différents spectacles, les visiteurs ont profitéde la gastronomie, d’activités et de l’ambiance. Au-delà du divertissement, la rencontre visait à mettre en valeur Windsor et ce qui contribue à son identité : son dynamisme, ses réalisations et ses espaces publics. Plusieurs acteurs de la communauté ont fait le déplacement et des représentants locaux, dont le maire Drew Dilkens, ont participé aux festivités.

Le point culminant de la soirée est arrivé vers 21 h 15. Après la prestation musicale, le public s’est tourné vers la rivière pour assister à l’interprétation de l’hymne national Ô Canada.

Quelques instants plus tard, le ciel s’est transformé en écran géant. Un spectacle de 400 drones a illuminé la rivière Détroit, ce qui a offert une finale spectaculaire aux festivités. Les appareils ont créé différentes formes et figures lumineuses dans le ciel, sous les regards des spectateurs rassemblés.

Avec cette soirée, la municipalité a conclu sa programmation estivale sur une note festive. Cet été, la Ville de Windsor a multiplié les occasions de rassemblement avec plus de 50 activités et initiatives gratuites organisées dans différents secteurs de la région. Une offre culturelle qui visait à faire découvrir aux résidents et aux visiteurs les espaces, les activités et les attraits qui font la particularité de la ville.

Un moment de rassemblement qui a permis aux résidents de célébrer leur communauté tout en soulignant sa riche histoire et son identité .

Photo (Crédit : Ville de Windsor) : Des centaines de personnes avaient fait le déplacement.