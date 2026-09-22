Les Franco-Ontariens se préparent à faire la fête

À Windsor et dans la région de Chatham-Kent, les francophones se préparent à célébrer le Jour des Franco-Ontariens. Pendant quelques jours, le vert et le blanc seront à l’honneur à travers des cérémonies et des activités culturelles au cours desquelles la communauté affichera fièrement son identité.

Chaque année, le 25 septembre est une date importante pour les francophones de l’Ontario, car cette journée rappelle une histoire riche, marquée par la persévérance et l’engagement de générations qui ont contribué à faire vivre la langue française partout dans la province.

À Windsor, les célébrations débuteront le jeudi 24 septembre avec un moment symbolique à l’Université de Windsor. À 11 h 30, le drapeau franco-ontarien sera hissé sur le campus à l’occasion d’une cérémonie organisée par le Chapitre Jeunesse du Club Richelieu et le Comité Franco de l’Université. Cette activité donnera le ton aux festivités et sera l’occasion notamment pour les jeunes et les membres de la communauté de se réunir autour de ce symbole.

Le rendez-vous se poursuivra le lendemain, du côté de Chatham-Kent. La communauté est invitée à se retrouver dès 10 h 15 au Capital Theatre pour une journée de célébrations qui se poursuivra jusqu’à 17 h. Cette grande salle deviendra ainsi un lieu de rencontre pour les francophones qui se joindront aux activités pour célébrer ensemble cette journée particulière.

Les participants se déplaceront ensuite au Centre communautaire La Girouette, où ils prolongeront la fête et le plaisir dans une atmosphère plus conviviale. Cette transition entre les activités de la journée et le rassemblement communautaire regroupera différentes générations autour d’une même volonté : faire vivre le français.

Mais la journée ne s’arrêtera pas là. Le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent et l’ACFO WECK présenteront l’édition 2026 du très attendu French Part’Eh. Le rendez-vous est fixé au vendredi 25 septembre à partir de 17 h 30 au restaurant Mazaar. L’événement devrait encore une fois réunir les participants autour de la musique, de la convivialité et de la culture francophone. Les places étant limitées, les personnes intéressées devront toutefois penser à réserver leur place rapidement.

La mobilisation dépassera également ces lieux communautaires. Comme ailleurs en Ontario, plusieurs écoles se réuniront pour des cérémonies de levers du drapeau afin de donner aux élèves l’occasion de découvrir ou de renforcer leur lien avec l’histoire franco-ontarienne.

Pendant quelques jours, le vert et le blanc primeront dans le paysage francophone. Sur les drapeaux, bien sûr, mais aussi dans les rassemblements, les voix, la musique et les rencontres.

-30-

Photo : Les francophones de Chatham se rassemblent au Capitol Theatre. (Crédit : La Girouette, archives Le Rempart)