Le pont Gordie-Howe gagne en popularité

Quelques semaines après son ouverture, le Pont international Gordie-Howe (PIGH) commence déjà à changer la façon dont Canadiens et Américains traversent la frontière. Selon Statistique Canada, en août, 134 900 Canadiens ont emprunté le pont en voiture pour revenir des États-Unis. Parmi ces déplacements, 56,7 % ont été effectués le jour même, ce qui témoigne de l’importance des allers-retours transfrontaliers dans la région.

Le mouvement est également soutenu dans l’autre direction. Au cours du même mois, environ 101 000 résidents américains sont entrés au Canada en automobile par ce nouveau passage.

Cependant, le nouveau pont ne se limite pas à la circulation automobile. Une voie multi-usage gratuite, réservée aux piétons et aux cyclistes, permet de marcher ou pédaler entre l’Ontario et le Michigan. Cette infrastructure offre une façon inédite de franchir la frontière tout en profitant de points de vue sur la rivière Détroit. Depuis son ouverture, environ 3400 piétons, coureurs et cyclistes ont déjà emprunté cette voie.

Cette liaison s’intègre aux réseaux de transport actif des deux villes. Le PIGH est notamment la première traversée internationale reliée au Sentier transcanadien, qui donne accès à un réseau de plus de 30 000 km de sentiers. Du côté de Windsor, les nouvelles infrastructures permettent de rejoindre notamment le Great Lakes Waterfront Trail et la promenade Right Honourable Herb Gray.

À Détroit, les connexions permettent aux usagers de poursuivre leur parcours sur plusieurs itinéraires, dont la Joe Louis Greenway, l’Iron Belle Trail et la Great Lakes Way.

La voie a également été conçue pour assurer la sécurité des usagers. Des barrières de béton et un accotement pavé les séparent de la circulation automobile. Des clôtures, des caméras de surveillance, des postes d’appel d’urgence et un éclairage dédié complètent les installations.

La prudence reste néanmoins de mise, les piétons ont priorité, tandis que les cyclistes doivent signaler leurs intentions et maintenir une distance sécuritaire. La vitesse est limitée à 20 km/h pour l’ensemble des utilisateurs.

Avec cette infrastructure destinée autant aux déplacements quotidiens qu’aux loisirs, le PIGH commence ainsi à transformer les habitudes de mobilité entre Windsor et Détroit.

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Photo : La passion du hockey s’affiche sur le pont. (Crédit : PIGH)