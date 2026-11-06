L’AFO réunit la francophonie ontarienne autour de son avenir

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a tenu son congrès annuel du 21 au 24 octobre, à Richmond Hill, au nord de Toronto sous le thème Un nouveau souffle. Ce rassemblement provincial a réuni des représentants d’organismes communautaires, des responsables institutionnels et divers acteurs de la francophonie afin d’échanger et de travailler sur les priorités et les perspectives de développement de l’Ontario français.

Cette édition s’inscrivait dans une période de réflexion collective marquée par les États généraux. Lancée en 2025, cette démarche de consultation vise à établir des orientations communes pour les prochaines années. Les travaux reposent notamment sur un Livre blanc qui rassemble les préoccupations et les recommandations recueillies auprès des communautés francophones de différentes régions.

De nombreux invités ont participé à l’événement, dont le maire de Richmond Hill, des députés et des jeunes issus de la communauté franco-ontarienne. Ève Tremblay, désignée « Grande témoin de la francophonie » pour cette édition, figurait également parmi les personnes conviées. Étudiante forte de son expérience dans les milieux communautaires, elle avait pour mandat de relever les idées principales, les préoccupations et les pistes de réflexion issues des échanges.

Son rôle consistait notamment à proposer une lecture d’ensemble des discussions autour de trois questions : quels éléments rassemblent les francophones de l’Ontario, quels défis nécessitent encore une attention particulière et quelles leçons retenir pour préparer les prochaines étapes? Le vendredi 23 octobre, elle a présenté ses observations lors de la clôture des travaux.

Pendant quatre jours, les organismes ont eu l’occasion de participer à des activités consacrées aux enjeux provinciaux et priorités sur le court, moyen ou long terme. Le programme abordait plusieurs domaines, dont l’accès aux services en français, l’immigration, la vitalité communautaire, la collaboration entre organismes et la participation citoyenne. Ces échanges doivent contribuer à l’élaboration de la troisième phase consacrée à l’action collective, intitulée L’Acte 3 : transformer ensemble.

Pour Yasmine Joheir, directrice générale du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent, la suite des travaux du Livre blanc sera un succès si ces derniers sont réalisés de façon collective. « Je suis ici pour faire ressortir les actions prioritaires communes pour Windsor au niveau du Livre blanc et voir si vraiment les autres régions comme la nôtre veulent travailler de façon collective. Nous avons vu en atelier que plusieurs organismes ont la même réflexion que nous pour un travail en synergie, de renforcer nos forces en amalgamant certains services avec d’autres secteurs et au niveau local. Je suis venue voir si nous étions sur le bon chemin avec notre projet d’amalgamation avec l’ACFO-WECK et je crois fortement que nous avons pris la bonne décision », confirme-t-elle.

Le programme comprenait aussi des rencontres entre organismes, des activités de réseautage et des discussions consacrées aux enjeux provinciaux. Le congrès coïncidait par ailleurs avec le 40e anniversaire de la Loi sur les services en français, adoptée en 1986, qui encadre l’accès aux prestations gouvernementales provinciales dans les régions désignées.

Quant à Dorine Tcheumeleu, directrice générale d’Épelle-moi Canada, son partenariat avec le Congrès de l’AFO s’est fait naturellement : « Il est important pour nous d’être partenaire du Congrès, car même si nous sommes présents dans cinq provinces, l’Ontario est celle qui a porté le projet d’Épelle-moi Canada. Au début, l’AFO était le premier à supporter notre vision, à nous accompagner, alors c’est normal pour nous de s’inscrire dans cette continuité. C’est aussi une opportunité de rencontrer nos partenaires et bailleurs de fonds, connecter avec la communauté et créer des opportunités de collaborations. Nous nous alignerons avec les recommandations du Livre blanc. »

La reconnaissance de l’engagement communautaire figurait également au calendrier, avec la remise du Prix de la ministre des Affaires francophones décerné au président du Collège Boréal, Daniel Giroux et le Gala des Prix de reconnaissance de l’AFO.

Enfin, la 21e assemblée annuelle de l’organisation a eu lieu le samedi 24 octobre. Cette rencontre statutaire comprenait notamment les élections au conseil d’administration, dont celle à la présidence, ainsi que les questions relatives à la gouvernance de l’association. Fabien Hébert a été réélu pour un troisième mandat consécutif.

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Photo : Dorine Tcheumeleu au Congrès de l’AFO (Photo : R. Caumartin)