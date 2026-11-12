La Résidence Richelieu célèbre ses aînés dans la convivialité

La Résidence Richelieu de Windsor a accueilli une célébration de la Journée nationale des aînés, avec l’ANFSO-ESPOIR. L’activité a réuni des personnes âgées hébergées dans l’établissement et d’autres qui vivent à domicile. Au programme figuraient un repas collectif, des échanges et des prestations de danses traditionnelles burundaises, dans le but de favoriser les rencontres et de lutter contre l’isolement social.

Cette initiative visait notamment à rapprocher les groupes de personnes âgées qui vivent ailleurs qu’à La Résidence et qui ne disposent pas nécessairement des mêmes occasions de participer aux activités communautaires. Les invités ont partagé un repas, discuté avec d’autres membres de leur génération et participé aux animations proposées.

« Nous ne voulions pas que le lieu de résidence devienne une frontière. Notre volonté était de créer un espace de rencontre où chacun pourrait échanger, tisser des liens et découvrir des expériences communes », a expliqué Jean-Claude Ngendahayo, président de l’ANFSO-ESPOIR.

La programmation comprenait trois prestations de danse burundaise, exécutées respectivement par des enfants, des adolescents et des adultes. Les artistes ont également invité tous les aînés à venir danser ensemble sur des airs connus.

La participation de plusieurs générations constituait l’un des aspects de la célébration. Les plus jeunes ont ainsi partagé une activité intergénérationnelle, tandis que les résidents et les visiteurs ont eu l’occasion de se retrouver autour de la musique. Les échanges se sont poursuivis au-delà des prestations artistiques.

Pour Jean-Claude Ngendahayo, la rencontre répondait à une préoccupation liée à la solitude que peuvent connaître certaines personnes, particulièrement lorsque leurs possibilités de déplacement ou leurs contacts sociaux sont limités.

« Quelle joie d’avoir célébré la Journée nationale des aînés à la Résidence Richelieu! Nous souhaitions leur témoigner notre reconnaissance pour leur contribution à nos familles et à notre société, mais aussi leur rappeler qu’ils occupent une place importante dans notre communauté. Pour nous, célébrer les aînés, c’est prendre le temps de les écouter, de partager avec eux et de reconnaître la richesse de leur parcours de vie », a déclaré le président de l’ANFSO-ESPOIR.

Selon l’organisme, les visites, les appels téléphoniques, les repas communautaires et les conversations constituent différentes façons de maintenir des relations sociales avec ce groupe d’âge. À travers cette célébration, l’événement s’inscrivait dans sa démarche de reconnaissance des aînés et de prévention de l’isolement.

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Photo : Les aînés profitent de cette rencontre amicale. (Photo : ANFSO-ESPOIR)