Daniel Giroux reçoit un prix ministériel

Le congrès 2026 de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) s’est ouvert le 21 octobre dans une ambiance festive. À l’hôtel Sheraton Parkway de Richmond Hill, congressistes, partenaires, leaders communautaires et invités se sont retrouvés pour un cocktail suivi de la remise du Prix de la ministre des Affaires francophones.

Animée par l’artiste Yao, la soirée a débuté par une allocution du président de l’AFO, Fabien Hébert. Celui-ci a salué la présence de Stéphane Sarrazin, adjoint à la ministre des Affaires francophones, Natalia Kusendova-Bashta, qui ne pouvait assister à la cérémonie. « Ce soir, nous mettons en lumière un parcours d’engagement qui a fait avancer l’Ontario français. L’Ontario français est rempli de gens qui font une différence », a déclaré M. Hébert.

M. Sarrazin a ensuite annoncé le nom du récipiendaire du Prix de la ministre des Affaires francophones 2026 : Daniel Giroux, président du Collège Boréal depuis 2016. Choisi parmi les finalistes des Prix de reconnaissance de l’AFO, le lauréat a été salué pour sa contribution au développement de la francophonie ontarienne.

« Sous sa direction, Boréal est devenu un véritable carrefour d’information, de services et de développement économique pour les communautés francophones. Daniel, ce prix souligne votre leadership ainsi que les possibilités que vous avez créées. Merci de contribuer depuis tant d’années à bâtir un avenir en français en Ontario », a souligné M. Sarrazin.

Ému, Daniel Giroux a remercié M. Sarrazin et la ministre Kusendova-Bashta en parlant de leur leadership qui a permis au Collège Boréal d’offrir un programme de baccalauréat de quatre ans en sciences infirmières. Recevoir ce prix représente pour lui un honneur et un privilège. « Le futur francophone est notre raison d’être, dit-il. Je suis chanceux d’avoir pu travailler avec toutes les anciennes présidences du Collège, une richesse dans mon développement. »

Le président a également évoqué le rayonnement du Collège Boréal dans les 26 régions de la province et ses efforts pour répondre aux besoins d’une francophonie en constante évolution. Il a insisté sur l’importance de l’appui des anglophones et des communautés francophones de partout en Ontario.

« Notre marque de commerce est notre personnel, que ce soit le personnel de soutien, scolaire ou administratif. Donc, c’est avec bonheur que je dédie ce prix à nos étudiants et à toute l’équipe de cette grande famille du Collège Boréal. Merci! »

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Photo : Daniel Giroux, entouré des dirigeants de l’AFO et représentants politiques. De gauche à droite : Peter Hominuk (AFO), Roda Muse (Affaires francophones), Fabien Hébert (AFO), Stéphane Sarrazin (Affaires francophones) et la députée Dawn Gallagher Murphy. (Photo : R. Caumartin)