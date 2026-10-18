Le Centre francophone et l’ACFO fusionnent leurs services

Le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le 18 septembre, en présence d’une cinquantaine de personnes. La rencontre a permis de faire le bilan des activités menées au cours de l’année 2025-2026, de présenter les services offerts à la communauté et de revenir sur le mandat et les orientations de l’organisme pour l’année à venir.

L’AGA a également souligné le travail réalisé en collaboration avec différents comités et organismes francophones. Ces partenariats occupent une place importante dans les activités du CCFWEK, qui entend poursuivre ses efforts afin de répondre aux besoins de la communauté et de renforcer les liens entre les différents acteurs du milieu.

Sur le plan financier, l’organisme fait état d’une année positive, marquée par un surplus d’environ 100 000 $. Cette situation témoigne d’une situation financière jugée favorable et offre au CCFWEK une base solide pour aborder la prochaine année et poursuivre ses activités communautaires

La principale annonce de l’assemblée concerne toutefois l’avenir de la gouvernance de deux organismes francophones de la région. Les conseils d’administration du CCFWEK et de l’ACFO WECK ont officiellement débuté les démarches pour fusionner leurs structures. Selon les informations présentées lors de l’AGA, l’ACFO WECK devrait ainsi être placée sous l’égide du CCFWEK. Cette démarche nécessitera toutefois plusieurs mois de travail sur le plan administratif. Les deux organismes souhaitent, dans la mesure du possible, mener le processus à terme d’ici avril.

« Plusieurs questions restent néanmoins à préciser, notamment concernant le devenir de l’ACFO WECK en tant qu’entité. Il reste à déterminer si elle conservera son nom et une identité distincte ou si sa structure sera éventuellement dissoute dans le cadre de l’intégration. Les réponses à ces questions devront être apportées au fil de l’avancement du processus », relate Yasmine Joheir, directrice générale du CCFWEK.

Cette réorganisation représente une nouvelle étape pour les deux organismes qui cherchent à harmoniser leurs structures et leurs ressources tout en poursuivant leur mission auprès de la population francophone de la région. Les prochains mois seront consacrés aux démarches administratives et à la définition des modalités concrètes de cette intégration.

À l’issue de l’assemblée, le CA du CCFWEK est composé d’André Gagnon à la présidence, de Michel Yelle à la vice-présidence, ainsi que Emmanuel Chayer, Edith Fotso, Joanne Gagnon, Nicole Germain et Paul Lachance.

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Photo : André Gagnon, président du CCFWEK (Photo : Tom Sobocan)