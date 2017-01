Les membres du comité Franco Info, la table de concertation francophone de Windsor-Essex et Chatham-Kent, ont tenu leur première rencontre de l’année au Centre d’orientation des adolescents le 12 janvier dernier.

Pour l’occasion, Lysande Bisson a fait une courte présentation sur le Programme international du Conseil scolaire catholique Providence qui permet à des élèves de l’étranger de recevoir une éducation catholique grâce au curriculum ontarien dispensé en français, et de choisir un hébergement en milieu anglophone afin de perfectionner leurs compétences linguistiques dans les deux langues.

Puis, un tour de table a permis aux intervenants de partager leurs nouvelles. Valerie Hodgins du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a alors invité les membres du comité au dernier brunch offert par l’organisme dans la salle La Canadienne de Place Concorde le 29 janvier. Le service de banquets fermera à la fin du mois, et le bar Oasis, le 1er avril. Plusieurs changements importants se dessinent cette année pour la francophonie locale avec, entre autres, le déménagement des bureaux du CCFWEK au 890, chemin Walker.

Pour sa part, le directeur général du CCFWEK, Didier Marotte, a expliqué que « les défis auxquels font face les organismes francophones depuis quelques années ont fait déjà plusieurs victimes, notamment le Club Alouette à Windsor, et le Centre culturel Saint-Cyr à Pointe-aux-Roches ». Le centre communautaire veut adresser de front certaines inquiétudes, dont le manque de relève et la baisse du niveau d’intérêt pour les activités culturelles francophones.

« Il doit y avoir une transition importante, une prise en charge de la communauté pour la viabilité de la francophonie locale, mentionne M. Marotte. On a vécu la fermeture de plusieurs organismes en 2016 et c’est inquiétant. Si on ne fait rien, ça ne fera qu’empirer. C’est l’objectif avec notre projet de réorganisation communautaire régionale qui prétend à faire des consultations publiques non seulement avec les organisations francophones, mais aussi avec d’autres organismes à but non lucratif anglophones avec lesquels nous pourrions établir des alliances stratégiques qui bénéficieraient à la francophonie régionale.

« Ces consultations ont déjà commencé pour identifier des joueurs qui pourraient participer à ces remue-méninges spécifiques. Mais pour le moment, notre défi est de déménager, réapprendre à gérer notre organisme sans nos opérations commerciales (banquets et bar Oasis) et maintenir une programmation populaire sociale qui reflète les vœux et désirs de la communauté. »

Dans un autre ordre d’idées, Yvan Poulin de l’Entité de planification des services de santé en français Érié-St. Clair/Sud-Ouest a invité les membres à participer au sondage en ligne sur la stratégie du RLISS Érié St. Clair dont le but est d’améliorer la prestation des soins de la vue dans la région.

Pour sa part, Gisèle Dionne a conclu le tour de table en annonçant que parmi les activités de la Semaine de la francophonie, en mars, l’ACFO WECK présentera des films de l’Office national du film.

La prochaine rencontre de la table Franco Info aura lieu le 9 mars.

Richard Caumartin