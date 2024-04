Alexia Grousson

Il y a 30 ans, le génocide le plus court de l’histoire mais ayant eu une ampleur mondiale quant aux nombres de morts par jour, avait lieu en Afrique. Il s’agit du massacre des Tutsis, entre avril et juillet 1994, au Rwanda. Pendant trois mois et dix jours, de 800 000 à un million de personnes y ont perdu la vie.

L’Association culturelle canado-rwandaise (ACCR) de Windsor a voulu marquer ce triste anniversaire en organisant une soirée de financement afin d’ériger un monument commémoratif dans le parc Jackson en mémoire de ce génocide.

« Le génocide fait partie de notre histoire et c’est important d’éduquer nos enfants à ce sujet. Avoir un monument où se recueillir permettra non seulement de nous rappeler ce tragique événement mais aussi de transmettre notre héritage historique aux générations futures », commente Jovin Mwizerwa, président de l’ACCR.

La soirée du 30 mars a commencé par des danses culturelles et traditionnelles de plusieurs pays d’Afrique. Les participants se sont ensuite servis au buffet composé d’un mélange de mets canadiens et africains. Des chants et des poèmes dans les langues maternelles du pays, le kinyarwanda, l’anglais, le français et le swahili, ont été entendus tout au long de la soirée. Des tirages ont permis aux gagnants de remporter des objets d’art.

Plusieurs discours ont suivi dont celui du chef de la police de Windsor, Jason Bellaire.

« M. Bellaire a encouragé les participants à la coopération communautaire. Il nous a exhortés à continuer de participer à la vie de Windsor, développer notre intérêt pour les services de l’ordre et nous a offert son soutien quant à notre projet en cours », ajoute M. Mwizerwa.

Puis, le président de l’ACCR a remercié les participants d’être venus en si grand nombre. En effet, plus de 300 personnes ont assisté à l’événement. Il a également expliqué le projet en détail : son origine et la raison de son importance ainsi que les coûts qui s’y rattachent.

« Le coût de la construction est évalué à 22 000 $. Avec l’argent récolté ce soir, nous avons atteint presque la moitié de notre objectif. Le monument sera un rectangle de deux mètres de long avec une plaque commémorative résumant la raison de son existence », conclut Jovin Mwizerwa.

Le président a annoncé que d’autres soirées de financement auront lieu au cours de l’année. Pour contribuer à ce projet, communiquez avec M. Mwizerwa au 248 202-5496.