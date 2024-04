Alexia Grousson

Au Musée de Windsor, une exposition itinérante ayant pour thème La santé dans l’espace : l’audace d’explorer, est en montre depuis février. Comme le titre l’indique, elle aborde la santé des astronautes depuis leur recrutement, pendant leur mission et après leur retour sur Terre. Cette exposition a été conçue par le Musée de l’Aviation et de l’espace du Canada en partenariat avec l’Agence spatiale canadienne.

Par le biais de cette exposition, les effets de l’espace sur le corps humain et les recherches scientifiques qui ont fait avancer les connaissances sont mis à nu. Trois axes sont abordés : la gravité, le rayonnement et l’isolement dans l’espace. Comment cet environnement unique affecte-t-il autant le corps humain? Ce sont en effet les principaux défis à relever en ce qui concerne la santé physique et mentale des astronautes.

L’exposition propose une section spéciale sur l’astronaute David Saint-Jacques de l’Agence spatiale canadienne. Né à Québec, il a fait des études en médecine avant de se lancer en astronomie. En mai 2016, il est affecté à la mission Expédition 58/59 et reçoit une formation spécialisée de deux ans dans plusieurs pays pour perfectionner ses compétences, ses connaissances et se préparer à la vie extraterrestre.

Le 3 décembre 2018, M. Saint-Jacques s’envole vers la Station spatiale et effectue une des plus longues missions pour un astronaute canadien à ce jour. Il est resté 204 jours dans l’espace, a fait 3264 fois le tour de la Terre avec plus de 139 millions de kilomètres parcourus avant de revenir sur Terre, le 24 juin 2019.

« Nous sommes un musée d’histoire ancienne. C’est très intéressant d’avoir une exposition comme celle-ci car elle nous apporte une touche d’histoire moderne. Il y a plusieurs activités interactives telles que des vidéos, des entrevues avec différents astronautes, des objets et des vêtements appartenant à M. Saint-Jacques », relate Nicole Chittle, adjointe au Musée de Windsor.

Au cours de l’exposition, les visiteurs peuvent participer à une chasse au trésor Pour cela, ils doivent explorer le Musée et répondre à plusieurs questions afin de gagner des prix. La visite de l’exposition itinérante ne se fait que sur réservation sur le site www.citywindsor.ca. Il est également possible d’obtenir une visite guidée en français.

L’exposition La santé dans l’espace : l’audace d’explorer se termine le 5 mai. Mais bonne nouvelle, le Musée ouvrira ses portes gratuitement le samedi 4 mai.