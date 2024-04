Alexia Grousson

Chaque année, les écoles élémentaires de la région du Conseil scolaire catholique Providence s’affrontent lors du tournoi nourricier de basketball pour les élèves de 7e et 8e années. L’événement s’est tenu à l’école l’Essor, le 2 avril, pour les équipes masculines, et le 9 avril, pour les équipes féminines.

Pour les garçons, les écoles Sainte-Thérèse, Saint-Ambroise, Sainte-Ursule, Georges-P.-Vanier, Sainte-Marguerite-d’Youville, Saint-Antoine, Pavillon des Jeunes, Saint-Michel, Saint-Paul et l’Essor se sont affrontées pour disputer un total de 23 joutes. Les Dauphins de Sainte-Marguerite-d’Youville ont remporté la première place contre Sainte-Thérèse, avec un pointage de 58 à 31.

« Ils sont super talentueux. Ils ont remporté tous les matchs de la saison et je suis très fier d’eux. Ils ont beaucoup de respect les uns pour les autres et ils se donnent à 100 % », commente Joshua Hébert, enseignant d’éducation physique et entraîneur de l’équipe masculine. Chacun des joueurs a reçu une médaille. »

« Je suis fier de notre équipe. Nous avons joué fort et démontré notre esprit d’équipe. Tout le monde a contribué au championnat », mentionne Jack Brazier, un des joueurs de l’équipe.

Pour les filles, deux écoles parmi celles citées précédemment ne se sont pas présentées (Sainte Ambroise et l’Essor), offrant ainsi un tournoi de huit équipes. Les Dauphins ont gagné les cinq joutes et ont remporté la victoire 31 à 10 lors de la finale contre Georges-P.-Vanier.

« Étant moi-même une ancienne de Sainte-Thérèse, participer au tournoi me rappelle de très bons souvenirs. Je suis contente que les filles puissent également vivre ces beaux moments car ils seront gravés en elles à jamais. Elles ont fait un sans-faute aujourd’hui et je suis très fière d’elles », poursuit Danielle McKibbon-Edwards, enseignante de 7e année et entraîneuse de l’équipe féminine.

« Le tournoi était très bien organisé, il y avait beaucoup d’écoles et de bénévoles. Nous sommes vraiment contentes d’avoir pu ramener la victoire dans notre école », ajoute Alexia Dasacco, membre de l’équipe.

Félicitations à tous les participants!