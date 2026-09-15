Une tornade de catégorie EF1 frappe Windsor-Essex

Le 3 septembre, une violente ligne d’orages a balayé Windsor-Essex, laissant derrière elle d’importants dégâts matériels, des arbres déracinés et des milliers de foyers privés d’électricité. Le phénomène a finalement été confirmé comme une tornade de catégorie EF1, d’une largeur estimée à 1,1 km. Aucun blessé n’a toutefois été signalé.

La ligne orageuse, formée plus tôt dans l’après-midi au Michigan, s’est rapidement dirigée vers Windsor-Essex. Environnement Canada avait émis plusieurs alertes, mettant en garde contre des rafales pouvant atteindre 100 à 110 km/h, des pluies torrentielles et un risque de tornade. L’agence fédérale avait également signalé qu’une cellule orageuse susceptible de produire une tornade se trouvait près de Linden Beach et se déplaçait vers l’est à environ 70 km/h. Leamington et le parc national de la Pointe-Pelée figuraient alors parmi les secteurs menacés.

Plus tôt, des alertes avaient également concerné St. Clair Beach, Belle Rivière, Pointe-aux-Roches, Amherstburg, McGregor, Colchester, Harrow et Essex. Les autorités avaient par ailleurs prévenu que les précipitations pourraient atteindre localement 50 ml, avec un risque de réduction quasi totale de la visibilité sur les routes.

À Windsor, le passage de la tornade a provoqué des dommages considérables dans plusieurs secteurs. Par exemple, une maison a subi de tels dégâts qu’elle s’est finalement effondrée, tandis que des débris ont été projetés jusque dans une rue voisine. De nombreux arbres sont également tombés, entraînant la fermeture de plusieurs routes et compliquant les déplacements dans la ville.

Les intempéries ont aussi lourdement perturbé le réseau électrique. En début de soirée, Essex Powerlines rapportait que plus de 6400 clients étaient privés d’électricité à LaSalle et Amherstburg. À Windsor, plusieurs milliers de clients, dans le quartier de Sandwich et dans le sud de la ville, ont également été plongés dans le noir.

Le caractère exceptionnel de l’épisode a aussi marqué les habitants. « Honnêtement, c’était l’une des tempêtes les plus violentes que j’aie vues au cours des dix dernières années. Le temps s’est dégradé rapidement, à la surprise générale. Découvrir les dégâts par la suite et apprendre qu’une tornade avait frappé la ville était irréel », témoigne Austin Kerr.

Selon lui, cet événement doit aussi inciter les autorités à améliorer les délais d’alerte. « La population doit être prévenue suffisamment tôt pour pouvoir se mettre à l’abri et se préparer. La violence de cette tempête a profondément marqué les gens. Voir les dégâts permet surtout de mesurer à quel point une tornade peut être puissante et dangereuse. »

Le dimanche suivant, le maire Drew Dilkens, s’est rendu dans le quartier d’Olde Riverside, où il a parcouru les rues touchées, échangé avec des résidents et constaté directement l’ampleur des dommages.

Alors que les opérations de nettoyage et de rétablissement des services se poursuivent, cet épisode rappelle la vulnérabilité humaine face à des phénomènes météorologiques qui, malgré leur caractère ponctuel, peuvent transformer en quelques minutes le paysage urbain et la vie quotidienne de milliers de personnes.

Photo : Windsor a subi d’importants dégâts matériels. (Crédit : Austin Kerr)