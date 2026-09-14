L’église Saint-Joachim commence un nouveau chapitre

Menacé de démolition, puis longtemps laissé à l’abandon, un bâtiment emblématique de Lakeshore dans le comté de Windsor-Essex, retrouve aujourd’hui une vocation rassembleuse. Restauré grâce à la mobilisation de citoyens déterminés, l’ancien lieu de culte ouvre ses portes à la communauté. Marché, musique et projets culturels s’y donnent désormais rendez-vous.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

À l’entrée, les imposantes poutres encore couvertes de leur écorce et les pierres de fondation rappellent immédiatement l’histoire des lieux. Mais au 927 St. Joachim, le passé ne reste pas figé : l’ancienne église catholique s’apprête à écrire un nouveau chapitre.

Situé au 2722 du chemin 42 du Comté à Lakeshore, le bâtiment devient un espace communautaire sous la responsabilité de l’organisme local. Son niveau inférieur, récemment rénové, accueillera notamment le Lakeside Market, premier locataire officiel, qui y prendra ensuite ses quartiers tous les samedis.

Une vingtaine de vendeurs sont attendus : producteurs de fruits et légumes, fermiers, boulangers, artisans du bois, producteurs de sirop d’érable, créateurs de confitures et de bijoux, entre autres. De la musique en direct et des activités familiales viendront compléter l’expérience, avec notamment un barbecue dans la cour lorsque la météo le permettra.

Avec ses murs en pierres des champs et son plafond en bois, le niveau inférieur offre un décor unique. La cuisine et les toilettes récemment aménagées permettent également d’envisager d’autres activités et événements communautaires.

Pour Sandra Pierce, cofondatrice du Lakeside Market, l’objectif est de créer bien davantage qu’un lieu de magasinage.

« Nous imaginons notre Lakeside Market comme un lieu de rencontre du samedi matin où chacun peut venir saluer ses voisins », explique-t-elle. L’équipe souhaite éventuellement faire vivre le marché toute l’année afin de mettre en valeur les producteurs, créateurs, boulangers, artisans et musiciens de Windsor et du comté d’Essex.

Pour Suzanne Quenneville, membre de liaison francophone du 927 St. Joachim L’Association, cette nouvelle vocation donne un sens concret aux efforts déployés pour sauver le bâtiment.

« Nous sommes en train de faire un endroit pour la communauté », résume-t-elle.

L’objectif est d’en faire un véritable centre communautaire du village, ouvert à tous et capable d’accueillir des activités variées. Lors des marchés, des membres du comité seront présents pour répondre aux questions des visiteurs et expliquer les travaux réalisés.

« On veut accueillir toute la communauté et des activités diverses », souligne Suzanne Quenneville. Cette renaissance représente une étape importante pour ceux qui ont travaillé à préserver le bâtiment.

L’histoire francophone

La mémoire francophone occupera également une place importante dans cette nouvelle vocation. Un espace pourrait être aménagé au rez-de-chaussée, près des anciens confessionnaux. L’école Saint-Ambroise doit notamment participer à la création de certaines expositions.

Pour Karen Belisle, cette dimension patrimoniale est essentielle pour donner un sens durable au projet. « On pourra y présenter des éléments relatifs à la colonisation, à la culture et à l’éducation françaises », explique-t-elle. L’objectif est de faire connaître cette histoire aux visiteurs tout en créant un lien entre les générations et en mettant en valeur l’héritage francophone qui fait partie de l’identité de la communauté.

« Même après 145 ans, dont 25 années d’abandon, la pérennité architecturale du bâtiment 927 s’affirme avec fierté aux yeux de ceux qui viendront de tous horizons pour le découvrir », souligne également Mme Belisle.

La restauration du niveau inférieur n’est toutefois qu’un début. De nouveaux projets sont envisagés pour l’étage supérieur, même si leur réalisation dépendra de futurs financements.

Ainsi, le 927 St. Joachim ne sera pas seulement un bâtiment historique préservé. Il deviendra un lieu où l’on se rencontre, où l’on achète local, où l’on découvre l’histoire et où de nouveaux projets peuvent prendre vie.

Après avoir échappé à la démolition, l’ancienne église retrouve finalement sa vocation la plus précieuse : rassembler la communauté.

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Photo : L’ancienne église est aujourd’hui transformée en lieu de rassemblement pour la communauté. (Crédit : 927 St. Joachim L’Association)