L’Ontario soutient 75 projets francophones

Chrismène Dorme

La francophonie ontarienne reçoit un nouveau coup de pouce. Le gouvernement de l’Ontario investit 3 millions $ dans le cadre du Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO) pour soutenir 75 projets à travers la province. Ce financement vise à renforcer la culture francophone, élargir l’accès aux services en français, soutenir les organismes communautaires et créer de nouvelles possibilités économiques et professionnelles.

« Ce financement permettra aux organismes communautaires d’élargir leurs activités, de tirer parti de nouvelles possibilités et de générer des retombées concrètes dans leur milieu », a déclaré Natalia Kusendova-Bashta, ministre des Affaires francophones.

Plusieurs organismes du Sud-Ouest figurent parmi les bénéficiaires, dont ANFSO-ESPOIR qui recevra 43 779 $ pour son programme « Parcours d’intégration et d’inclusion en francophonie ». Cette initiative permettra d’offrir des ateliers sur l’intégration sociale, l’employabilité, le bien-être et la participation citoyenne, ainsi que des activités interculturelles à des nouveaux arrivants, jeunes, et parents. Il favorisera le vivre-ensemble et facilitera leur accueil dans la communauté francophone de Windsor en améliorant le sentiment d’appartenance et la connaissance des ressources locales.

Le soutien provincial rejoint aussi le secteur du tourisme francophone. L’Association des communautés francophones de l’Ontario, région de Windsor-Essex et Chatham-Kent (ACFO-WECK) bénéficiera pour sa part de 39 651 $ pour son projet « FrancoTour promo ». L’organisme fera la promotion du tourisme francophone auprès des jeunes, des nouveaux arrivants et des visiteurs du Sud-Ouest ontarien grâce à des activités de sensibilisation, la formation de guides et l’organisation de visites guidées. Il vise à accroître la connaissance du patrimoine francophone et à mettre en valeur la contribution à l’histoire et au développement de la région.

Puis, le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent reçoit 44 618 $ pour Franco Festival Windsor 325. Ce projet permettra aux francophones de la région d’avoir un festival communautaire et culturel d’afin de célébrer 325 ans de présence francophone dans le Sud-Ouest. Il proposera des activités variées : concours de poésie pour les élèves, marche intergénérationnelle, projections de films, foire culinaire, cérémonie du lever du drapeau franco-ontarien et gala.

Enfin, le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario bénéficiera d’une subvention de 49 400 $ pour ses ateliers « Mes finances, mon avenir ». Ce projet permettra d’offrir des ateliers interactifs, des espaces d’échange et des outils pratiques en littératie financière à des femmes francophones, notamment des nouvelles arrivantes dans le Sud-Ouest ontarien.

Au-delà de ces initiatives locales, le PAFO vise à améliorer l’accès aux services en français, à soutenir la formation d’une main-d’œuvre bilingue et à favoriser le développement économique et culturel des communautés francophones.

La ministre a également souligné que les retombées du programme se veulent inclusives et accessibles au plus grand nombre. « Récemment, j’ai eu le plaisir de visiter Peel Career Assessment Services (PCAS), l’un des organismes récipiendaires. Leur projet aidera les nouveaux arrivants francophones, les personnes en situation de handicap et les personnes confrontées à des obstacles à l’emploi à développer leurs compétences et à accéder à de nouvelles possibilités professionnelles. »

Photos : Natalia Kusendova-Bashta entourée de l’équipe de Peel Career Assessment Services (Coutoisie : Bureau de la ministre)