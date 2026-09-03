Le Réseau-Femmes et le Collège Boréal propulsent l’entrepreneuriat

Une vingtaine de francophones ont misé sur l’entrepreneuriat pour retrouver confiance, acquérir de nouvelles compétences et envisager l’avenir sous un angle différent. Grâce à un parcours adapté à leurs réalités, ces femmes disposent désormais d’outils concrets pour transformer une idée en projet viable et durable.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Le Réseau-Femmes du sud-ouest de l’Ontario (RFSOO), en collaboration avec Entrepreneuriat Boréal, vient de lancer officiellement le projet « Autonomisation des femmes ». Une vingtaine de participantes ont entrepris le programme Propulseur Boréal, une formation accréditée par le Collège Boréal qui les guidera durant les premières étapes de leur parcours entrepreneurial.

Cette initiative propose aux francophones un cadre structuré pour concevoir, préciser et développer une idée d’affaires. Les personnes inscrites auront accès à divers outils afin de mieux définir leur profil professionnel, comprendre leur clientèle, établir une offre de services et préparer les bases de leur future entreprise. L’objectif consiste à transformer des projets prometteurs en activités viables, capables de s’inscrire dans la durée.

Plusieurs représentants et partenaires régionaux ont assisté au lancement afin d’encourager le groupe. Pour Mel Bédi, responsable des initiatives entrepreneuriales au Collège Boréal, cette mobilisation témoigne de la force du milieu francophone. « C’était bien de voir la communauté francophone se retrouver et se soutenir ensemble », a-t-il souligné.

La première rencontre a notamment permis aux nouvelles apprenantes de recevoir leurs cahiers de cours et de découvrir la plateforme Propulseur ainsi que les ressources mises à leur disposition par l’établissement postsecondaire. Le contenu peut être consulté sur support numérique ou papier, selon les préférences de chacune. Cette souplesse vise à faciliter l’accès à la formation et à tenir compte des différentes habitudes d’apprentissage.

Le parcours comprend 14 modules et représente environ 10 heures de travail. Les horaires flexibles constituent aussi un avantage pour celles qui doivent composer avec des obligations professionnelles, familiales ou personnelles. Cette formule permet à chaque candidate de progresser à son rythme tout en maintenant ses autres engagements.

Au moment de la rédaction de cet article, trois cours étaient déjà actifs. Les participantes y ont abordé l’identification de la clientèle, le développement d’une offre et les méthodes de fixation des prix. Cinq autres séances les amèneront ensuite à choisir plus précisément le produit ou le service qu’elles souhaitent proposer, à partir notamment des résultats de leur étude de marché.

La formation devrait se terminer après une période de 10 à 14 semaines. Toutefois, l’appui ne s’arrêtera pas à la remise du dernier module. Les finissantes continueront de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pendant plusieurs mois grâce à la participation de partenaires régionaux, dont la Fédération des gens d’affaires. Cette continuité leur permettra de consolider leurs acquis et de franchir plus sereinement les prochaines étapes liées au lancement ou à la croissance de leur activité.

Pour Audrey Minzola, coordonnatrice du Centre Chance au RFSOO et organisatrice de cette initiative, le projet répond à des besoins qui dépassent largement l’acquisition de connaissances commerciales. « C’est très important pour nous d’accompagner et d’encourager ces femmes à s’en sortir », ajoute-t-elle.

Selon Mme Minzola, certaines femmes ont traversé des périodes difficiles qui ont fragilisé leur confiance, notamment sur les plans personnel ou financier. Le parcours mis en place cherche donc aussi à favoriser la résilience et l’autonomie économique. L’entrepreneuriat devient, pour certaines, une occasion de reprendre le contrôle de leur avenir professionnel et de mettre leurs compétences au service d’un objectif concret.

Au-delà de la création éventuelle d’entreprises, le projet « Autonomisation des femmes » mise ainsi sur le développement du potentiel individuel et sur la solidarité communautaire. Le RFSOO et Entrepreneuriat Boréal espèrent leur donner les moyens de bâtir des initiatives qui correspondent à leurs ambitions, à leurs réalités et à leurs aspirations.

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Photo : Les futures entrepreneures présentes au lancement (Crédit : RFSOO)