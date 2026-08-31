Le Centre francophone africain anime l’été des familles

Pour plusieurs, l’été est synonyme de vacances et de détente. Mais pour de nombreux jeunes et familles, cette période peut aussi rimer avec solitude. À Windsor, le Centre francophone africain (CFA) de Windsor-Essex a choisi de faire de la saison estivale un moment de rencontres, d’apprentissage et de partage afin de garder la communauté active et connectée.

« L’été, beaucoup de jeunes restent à la maison. Certains ont des compétences, mais ils n’ont pas toujours l’occasion de les développer ou de les mettre en valeur. Cela peut les conduire à l’isolement », explique le directeur général du Centre, Gratiace Mbala.

Pour répondre à ce besoin, le CFA multiplie les activités destinées à tous les groupes d’âge. Chaque vendredi, les enfants sont invités à participer à des activités en fin de journée, tandis que les adolescents et les jeunes adultes de 12 à 24 ans bénéficient d’une programmation adaptée à leurs intérêts.

Le 25 juillet dernier, une journée consacrée au leadership a réuni des jeunes, des parents et des membres de la communauté. Organisée dans le cadre de l’initiative Pont jeunesse, destinée à favoriser le bien-être les participants francophones de Windsor, l’activité a permis aux participants de réfléchir à leurs forces, à leurs valeurs et à leur confiance en eux. Les discussions ont aussi porté sur le travail d’équipe, le sens des responsabilités et la façon d’exercer une influence positive au sein de leur communauté.

« Si on arrive à aider un jeune aujourd’hui, demain, cela sera profitable à toute la communauté », résume M. Mbala.

Le sport occupe également une place importante dans la programmation estivale. Des activités comme le volleyball et le soccer sont proposées régulièrement. « Comme on le sait, le sport aide les jeunes à se vider la tête », souligne le directeur général.

Le CFA peut compter sur l’engagement de sept bénévoles de la nouvelle génération qui participent à l’organisation des activités. Pour Gratiace Mbala, leur implication démontre qu’il existe un réel besoin d’offrir davantage d’occasions aux jeunes de s’engager et de développer leurs compétences.

L’été est aussi un bon temps pour améliorer ses connaissances linguistiques. Des cours de français et d’anglais conversationnel sont offerts plusieurs fois par semaine afin d’aider les nouveaux arrivants et les membres de la communauté à pratiquer les deux langues.

Les aînés ne sont pas oubliés. Le CFA prévoit donc une rencontre axée sur des exercices de stimulation de la mémoire, mais aussi sur les échanges et le soutien entre participants.

La saison estivale se terminera par un barbecue communautaire. L’événement permettra de remercier les bénévoles pour leur engagement tout en offrant aux familles l’occasion de se retrouver avant la rentrée.

Pour le Centre francophone africain, chaque activité est une occasion de rapprocher les gens et de faire en sorte que personne ne traverse la période estivale dans l’isolement.

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Photo : Jeunes et parents lors de l’atelier de leadership (Crédit : CFA)